Transports à Toulouse : face aux attaques, Jean-Michel Lattes, le premier adjoint, défend sa méthode

La semaine européenne de la mobilité démarre ce lundi 16 septembre, avec des animations de sécurité routière dans les collèges et les lycées, un stand autour de la mobilité installé vendredi derrière la place du Capitole à Toulouse (avec Tisséo, la SNCF, Citiz ou encore Indigo Weel)

L'occasion pour France Bleu Occitanie d'aborder ce sujet majeur qui sera sans aucun doute l'un des enjeux des municipales à Toulouse dans six mois.

Jean-Michel Lattes, premier adjoint à la mairie de Toulouse en charge des transports et vice-président de Toulouse Métropole était notre invité ce lundi 16 septembre à 7h45.

Jean-Michel Lattes a tout d'abord répondu aux attaques directes de Nadia Pellefigue. La candidate socialiste aux prochaines municipales a proposé de piétonniser la rue de Metz et le Pont Neuf, ce que réclame aussi l'association Deux pieds deux roues.

Il faut continuer à apaiser Toulouse. Mais quand on a piétonnisé la rue d'Alsace, c'était après avoir lancé la ligne B du métro. Il faut des alternatives. On a aujourd'hui beaucoup de bus sur ces axes (la rue de Metz notamment ndlr) qui arrivent sur la Prairie des filtres. Que fait Nadia Pellefigue des bus actuels ?!—Jean-Michel Lattes, premier adjoint au maire de Toulouse et vice-président de Toulouse Métropole