Transports : des agents bientôt installés sur les quais du RER B pour prendre en charge les voyageurs malades

Paris, Île-de-France, France

Quand il y a un retard dans les transports en commun, c'est souvent pour ce que l'on appelle un "malaise voyageur". Aujourd'hui, seuls des agents habilités peuvent prendre en charge une personne malade dans un train ou un métro. Le conducteur du train ou les agents des gares n'ont pas le droit d'intervenir. Il faut donc faire venir les pompiers ou le SAMU. Cela prend des dizaines de minutes. Et pendant ce temps là, les rames sont à l'arrêt et les retards s'accumulent.

Des agents de la sécurité civile postés directement sur les quais des gares

Ile-de-France Mobilités, qui gère les transports de la Région, et sa présidente Valérie Pécresse, se sont attaqués au problème. Un test va être mené sur le RER B où des agents habilités seront présents sur les quais pour intervenir rapidement. La date du début du test n'a pas été dévoilée.

"La présence de personnels qualifiés de la Sécurité civile et le travail engagé avec le SAMU pour gérer les situations directement sur les quais est une première, à la fois pour prendre en charge plus efficacement les voyageurs victimes de malaises et pour limiter l'impact sur la circulation du train", a expliqué Valérie Pécresse.

Une mise en place progressive

Pour commencer, les agents de la Sécurité civile seront déployés sur les quais du RER B seulement aux heures de pointe. Ils seront d'abord présents dans trois grandes gares de la ligne : Châtelet-Les Halles, Gare du Nord et Denfert-Rochereau.

En plus des agents de la sécurité civile, du personnel sera aussi présent sur les quais des stations de la ligne B du RER pour mieux orienter et étaler le flux de voyageurs sur l'ensemble du train à l'arrêt. Là encore il s'agit de limiter un maximum les retards. Ce dispositif est déjà en place sur la ligne A du RER et sur la ligne 13 du métro.

Le RER B est la deuxième ligne en Ile-de-France par sa fréquentation. Elle transporte 900.000 voyageurs par jour et elle a souvent des problèmes.