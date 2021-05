Les week-ends se suivent et se ressemblent sur la ligne SNCF Paris/ Orléans/ Blois. Comme lors du long Pont de l'Ascension, la circulation sera interrompue à partir de samedi 10 heures du matin jusqu'à lundi 14 heures. La SNCF poursuit ses travaux de modernisation.

Transports : c'est un nouveau week-end sans train entre Orléans et Paris

Aucun train ne circulera ce week-end sur la ligne Orléans/ Paris/ Blois et également sur la ligne Orléans/ Vierzon. La SNCF profite de ce nouveau pont pour mener des travaux de modernisation et de maintenance. C'est le 3ème week-end sans train depuis le début du printemps. Deux autres sont encore prévus à l'automne du 11 au 14 novembre et 20 au 21 novembre.