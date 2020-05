Transports : ce qui redémarre (ou pas) dans les deux Charentes ce lundi

Vous vivez vos dernières heures de confinement. A partir de ce lundi, vous pourrez circuler sans attestation, mais toujours dans la limite de 100 km. Quelques changements sont néanmoins à noter dans les deux Charentes, concernant le stationnement ou la reprise partielle du trafic des bus. France Bleu La Rochelle fait le point sur ce qui reprend, ou pas, en termes de transports dans les deux Charentes dès ce lundi.

D'abord, une bonne nouvelle. Le stationnement reste gratuit à La Rochelle, dans les rues et dans l'ensemble des Parcs-relais de l'agglomération, jusqu’à la fin du mois de mai. Pas de gratuité en revanche pour le pont de l’île de Ré. Le péage est remis en service ce lundi matin, dès 5h30. Et les points de vente rouvrent.

Le pont de l'île de Ré de nouveau payant

Les horaires et tarifs du péage restent inchangés. Comme avant la mise en place du confinement, comptez 8€ pour le passage et 16€ à partir du 20 juin, le tarif estival. Le département précise que les professionnels qui n'ont pas encore d'abonnement pourront l'acheter sur place. Les abonnements précédents sont quant à eux prolongés.

A noter également que sur le Pont de Ré, les travaux de rénovation des câbles de précontrainte se poursuivent, certains s'étaient rompus en septembre 2018. Conséquence : la circulation sera alternée ce mardi durant tout l’après-midi. La voie piétonne sera ensuite fermée jusqu’au début du mois de juin.

Reprise progressive des réseaux de bus

Le réseau de bus rochelais Yélo reprend quasiment normalement à compter de ce lundi. Toutes les lignes circulent, sauf celle de nuit. La situation est similaire pour le Grand Angoulême. La STGA, la Société de transport de Grand Angoulême, reprend les trois-quarts de son service, avec des horaires équivalents à ceux des samedis ou des vacances scolaires.

A Royan, le réseau de transports urbains Cara'bus reprend son fonctionnement normal, à 100%, pour les lignes du réseau principal à partir de ce mardi.

Dans les bus, des mesures barrières sont mises en place. Aucun ticket ne sera vendu à bord, la montée se fera par les portes du milieu ou à l'arrière, pour protéger les chauffeurs. Et un siège sur deux sera condamné.

La reprise des bus scolaires quant à elle se fera progressivement, en fonction du retour en classe des élèves. Les collèges devraient donc être desservis en premier, à partir de la semaine prochaine, puis les lycées, au moins de juin.

Mesures d'hygiène dans les voitures en libre-service

Si vous préférez vous déplacer seul, sachez que vous pouvez de nouveau emprunter les voitures en libre-service à La Rochelle. Mais il faudra respecter des mesures d’hygiène strictes : désinfection des commandes et du volant avant et après chaque utilisation, interdiction d’actionner la climatisation et surtout, obligation de porter un masque à l'intérieur. Cette obligation s’applique également dans les transports en commun et dans les trains.

Les TER seront d'ailleurs un peu plus nombreux en circulation à partir de ce lundi en Nouvelle-Aquitaine. La SNCF propose par exemple cinq allers-retours Saintes-Angoulême, quatre allers-retours Poitiers-La Rochelle ou encore deux allers-retours Poitiers-Angoulême.