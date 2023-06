Transports d'enfants handicapés : les taxis manchois perdent le marché

Les élèves lourdement handicapés ne seront plus transportés par des entreprises de taxis de la Manche à la rentrée prochaine. Aucune n'a remporté l'appel d'offre lancé par le Conseil Départemental et elles ne comprennent pas pourquoi on fait appel à trois entreprises extérieures au département.

Les taxis de la Manche ne transporteront plus les enfants handicapés à la rentrée - Ambulances Leblatier Dans la Manche, sur les 500 enfants handicapés scolarisés, 161 doivent actuellement bénéficier d'un transport spécifique pour aller dans leurs établissements respectifs. Un service assuré depuis des années par des taxis de la Manche. Sauf qu'aucune de ces 56 entreprises ne continuera ces transports à la rentrée prochaine. ⓘ Publicité Le Conseil Départemental explique avoir été obligé de lancer des appels d'offres pour se conformer à la réglementation en découpant la Manche en 12 lots pour avoir un service de proximité. Ugo Paris, Nicole Godard et Christophe Wanner présentent les modalités de transport d'élèves en situation de handicap © Radio France - Frédérick Thiébot "Nous avons invités en mars dernier par mails, tous les prestataires actuels à s'inscrire sur la plateforme des marchés publics", explique Ugo Paris, le directeur général adjoint en charge de l'action sociale au Conseil Départemental de la Manche. "Quelques-uns ont répondu aux appels d'offres mais aucune entreprise manchoise n'a été retenue après l'examen des dossiers. Et ce sont trois entreprises de l'ouest et de la région parisienne qui ont obtenues ces marchés", précise Ugo Paris Les taxis de la Manche sont en colère. Ces entreprises artisanales affirment n'avoir jamais reçu de mails du Conseil Départemental pour les informer de ce changement. "On a appris ce changement par hasard", déclare Karine Lallemand, co-gérante de Taxis Prime à Avranches. "On a vérifié auprès de deux syndicats de taxis de la Manche, et personne n'a été prévenu", ajoute la cheffe d'entrepris Cette société qui transporte des enfants handicapés depuis une quinzaine d'années, est l'une des rares de la Manche à avoir faire un dossier de candidature en respectant le tarif préfectoral. "On n'a pas été pris apparemment pour des raisons écologiques parce qu'on n'a pas de véhicule hydride ou électrique", précise Karine Lallemand. Selon elle, les enfants comme les parents sont déjà stressés de savoir que ce ne seront plus les mêmes transporteurs à la rentrée prochaine.