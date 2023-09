Transports : dans la région de Quimper, ils laissent la voiture au garage pour leurs déplacements du quotidien

Les usagers de bus de la QUB (réseau Kéolis) et des TER Breizh Go le reconnaissent tous : il y a moins de places depuis quelques mois dans les transports en commun à Quimper.

Souvent une contrainte qui se transforme parfois en choix

Le bus et le train ont la cote, par choix ou par contrainte. Le bus est plébiscité par les étudiants. Les jeunes représentent 44 % des abonnements. Mais il y a aussi visiblement davantage d'actifs qu'auparavant, contraints par l'augmentation des prix de l'essence et de la vie en général.

Claude s'y est mis il y a trois ans et depuis il parcourt l'agglomération quimpéroise en bus : "Je pense que je connais toutes les lignes par cœur. Mon salaire ne me permet pas de prendre la voiture, quand vous comparez, le calcul est vite fait". Le bus lui coûte 16 euros par mois, puisque son employeur lui rembourse la moitié de l'abonnement. Et la contrainte est devenue un choix, assure-t-il : "Même avec un plus gros salaire, je continuerai à prendre le bus". Il le fait d'ailleurs pour aller à la plage (4 euros l'aller-retour l'été) et hésite à louer un vélo électrique. Kéolis en propose près de 550 dans l'agglo, plus de 500 ont trouvé preneur en ce début septembre.

Manque de parkings relais ?

Hervé est devant le siège de Kéolis pour prendre un abonnement pour son petit-fils étudiant. Mais lui ne prend jamais le bus, c'est trop contraignant : "Je déplore qu'il n'y ait pas de parkings relais pour que l'on puisse poser sa voiture et aller en bus en centre-ville comme ça existe dans d'autres villes comme Saint-Malo". Il habite Ergué-Armel et milite pour la création d'un parking-relais à l'Eau Blanche.

Karine de son côté connaît le réseau depuis "toute petite", son père travaillait à la QUB. Son constat est plus conciliant : "Ça s'améliore quand même, certains quartiers sont beaucoup mieux desservis et les horaires sont plus étendus". L'infirmière va au travail à pied, mais se déplace en bus pour tous ses autres trajets personnels.

Le TER quatre fois moins cher que la voiture

À la gare de Quimper, en pleine transformation , on croise également davantage de monde sur les quais. Eric fait le trajet entre Quimperlé et Quimper tous les jours pour travailler au centre technique, avec son vélo pliable comme bagage : "Les trains sont bondés, ce qui n'était pas le cas avant". Lui aussi doit s'adapter en l'absence de voiture, mais il assure qu'il ne changerait plus de moyen de transport : "Le train est beaucoup moins cher, plus confortable".

Karine en témoigne : "Je gagne 15 à 20 minutes au niveau du temps de trajet de porte-à-porte et le train est quatre fois moins cher que la voiture". Elle habite à côté de Bannalec et travaille à Quimper. Elle est ravie de ne pas avoir à chercher une place de parking et a rejoint un groupe d'utilisateurs du train.

Mais pas assez fréquent

Il reste tout de même des limites : "Il faut davantage de TER entre Quimper et Brest et plus de places pour les vélos" lance Yvon, apprenti à Lorient, qui quitte la gare sur son vélo. Sa voiture, il la laisse au garage : "Il y a trop de bouchons à Lorient". Océane, qui a pris le train pendant trois ans pour ses études à Brest, estime pour sa part qu'il faudrait "mettre en place des trains plus tard". Elle raccompagne une amie sur le quai. Il est 18h, elles auraient bien poursuivi leurs retrouvailles, mais c'était le dernier TER de la soirée en partance pour la cité du Ponant.