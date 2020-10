Transports de l'Aire grenobloise : Sylvain Laval, maire de Saint-Martin-le-Vinoux, nouveau président du SMMAG

Après l'annonce du retrait hier du président sortant Yann Mongaburu, on savait qu'il y aurait du changement à la tête du SMMAG. Sylvain Laval est donc élu, son seul challenger était Florent Cholat, maire de Champagnier. Dernier épisode des luttes fratricides à gauche ? On ne le parierait pas...

C'est lui le nouveau "Mr mobilité" du bassin grenoblois. Il s'appelle Sylvain Laval, et c'est le maire de Saint-Martin-le-Vinoux. Il a été élu à la tête du Smmag, le syndicat mixte des transports et déplacements de Voiron à Crolles en passant par la Métropole de Grenoble.

Duel Laval / Cholat

Le président sortant Yann Mongaburu avait renoncé à briguer un nouveau mandat jeudi, en constatant que les querelles de la gauche à la métropole le conduisait à une défaite. En clair, Christophe Ferrari lui fait payer leur affrontement, pour la présidence de Grenoble Alpes Métropole le 17 juillet dernier.

Le président de la métropole : "Nous devons avoir l’humilité de parler à nos voisins et faire le choix de ce qui fait le plus grand consensus. Jamais je n’ai voulu imposer quoi que ce soit à nos voisins. Je crois que je vais en heurter certains par ces mots mais je voterai Sylvain Laval. Je ne me cache pas derrière mon petit doigt". Les groupes UMA (écologistes) et CCC (communistes) ont appelé à voter pour Cholat, les autres, ainsi que le Voironnais et le Grésivaudan ont voté pour Laval.

Résultat : 16 voix pour Laval, 9 pour Cholat et une abstention.

L'impossible consensus ?

Sylvain Laval a commenté ainsi sa victoire : "je voudrais remercier les membres du comité syndical pour leur présence et leurs votes. Je souhaiterais que nous puissions avoir ici des débats apaisés et respectueux. La pluralité des opinions est nécessaire. C’est comme cela que nous pourrons travailler ensemble et décider collectivement".

Dans les rangs de l'actuelle équipe de direction, on grince des dents, en expliquant que le nouveau président est certes majoritaire, mais ne fait pas forcément le consensus.... Mais qui le pourrait, aujourd'hui ?

Les débats du jour ont commencé à 10h © Radio France - Bastien Thomas