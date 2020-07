La SNCF démarre mercredi 15 juillet des travaux sur les lignes C et E du RER, comme tous les étés. Plusieurs tronçons seront totalement fermés durant cette période.

Transports : des coupures sur le RER C et le RER E à partir du mercredi 15 juillet

C'est une tradition à laquelle on ne coupe pas : les travaux d'été de la SNCF ! Ils concernent notamment les transports en commun en Île-de-France, avec des coupures estivales sur les lignes de RER. A partir du mercredi 15 juillet, les lignes C et E sont partiellement interrompues. Des lignes de métro et de bus sont renforcées pour limiter la gêne. La réouverture des tronçons est prévue le dimanche 23 août.

Le RER C interrompu dans le centre de Paris

Pour le RER C, deux tronçons sont concernés à Paris : un premier entre Avenue Henri-Martin et Paris-Austerlitz ; le second entre Javel et Paris-Austerlitz. Ce sont principalement des travaux de rénovation qui occasionnent ces coupures. Il y a également des travaux de désamiantage entre gare de Saint-Michel-Notre-Dame. Cette station ne rouvrira d'ailleurs que le 29 août. Pendant les travaux, les usagers sont invités à se reporter sur la ligne 10 du métro ou les lignes 30 et 63 du bus. En dehors de Paris, la portion Juvisy-Massy Palaiseau sera lui aussi fermé sur cette période, à cause des travaux du Tram12 Express.

Des travaux jusqu'au 30 août pour le RER E

Le RER E est lui aussi concerné par les traditionnels travaux estivaux. Ainsi, la portion située entre Haussmann-Saint-Lazare et Magenta est elle aussi fermée dès le mercredi 15 juillet. En revanche, les travaux du RER dureront plus longtemps : jusqu'au 30 août. Et pour le reste de la ligne, le trafic sera réduit, avec un train sur deux. Dans ce cadre, la ligne 7 sera renforcée pour limiter la gêne.