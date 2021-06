Transports : des travaux sans précédent cet été en Ile-de-France

De nombreux chantiers sont encore prévus cet été sur les lignes de métro, RER et tramways. Ils provoqueront des interruptions de trafic sur plusieurs lignes.

C'est l'été de tous les chantiers cette année dans les transports en Ile-de-France. Une grande partie du réseau est concernée avec des travaux sur 4 lignes de métro, 5 lignes de RER, 7 lignes de trains de banlieue et 3 lignes de tramway. "Il n'y a jamais eu autant de travaux", fait remarquer Laurent Probst, le directeur général d'Ile-de-France Mobilités.

Ce programme chargé est en partie dû à la crise sanitaire. Plusieurs chantiers prévus l'an dernier n'ayant pu être réalisés, ils sont reprogrammés cette année. Et ils s'ajoutent aux travaux déjà prévus "pour améliorer la fiabilité, étendre les réseaux et accompagner l'arrivée de nouveaux trains". Au total ce sont plus de 4,5 milliards d'euros qui sont investis cette année, sans compter les travaux du Grand Paris Express.

Ces travaux auront des conséquences importantes pour les voyageurs avec plusieurs interruptions de trafic prévues. La SNCF va déployer 11.000 cars de substitution. Côté RATP, 2.000 agents seront mobilisés pour informer les voyageurs. Tour d'horizon des perturbations à prévoir.

Des travaux sur 5 lignes de RER

RER A : des fermetures le soir et le week-end et 2 semaines en août

L'un des plus gros chantiers de la RATP concerne le RER A. C'est la 7e et dernière année de l'opération de renouvellement des voies.

En conséquence le trafic sera interrompu entre Auber et Nanterre-Université, Cergy et Poissy, le soir à partir de 21h et le week-end du 26 juin au 29 août.

Puis il sera complètement coupé du 9 au 13 août et du 16 au 20 août entre Auber et la Défense ainsi que sur la branche de Poissy.

RER B : des fermetures au Nord et au Sud

La liste des travaux sur le RER B est très fournie cet été, avec notamment le rattrapage de travaux qui n'ont pu être faits l'an dernier à cause de la crise sanitaire.

Au Nord, l'accès à l'aéroport de Roissy sera compliqué durant les week-ends des 26-27 juin et des 14-15 août avec la fermeture du tronçon entre Gare du Nord et Aulnay-sous-Bois.

Au Sud, plusieurs fermetures de gares sont prévues en juillet et en août. Le trafic sera par ailleurs totalement interrompu entre :

- Le Guichet et Saint-Rémy-lès-Chevreuse du samedi 10 juillet au mercredi 11 août inclus

- Les Baconnets et Massy-Palaiseau du samedi 24 juillet au mercredi 11 août inclus

- Palaiseau et Saint-Rémy-lès-Chevreuse du jeudi 12 août au vendredi 20 août inclus

RER C : des travaux du 15 juillet au 21 août

Le RER C sera encore coupé dans Paris cet été avec la poursuite des travaux de stabilisation et d'étanchéité du tunnel. La station Invalides sera fermée du 15 juillet au 21 août. Et durant cette période, d'autres tronçons de la ligne seront également coupés entre :

- Pontoise et Musée d’Orsay

- Versailles Château Rive-Gauche / Saint-Quentin en Yvelines et Musée d’Orsay

- Massy Palaiseau et Pont de Rungis

RER D : des travaux au Sud de la ligne

De nombreux chantiers de modernisation sont prévus sur la ligne D : renforcement des caténaires, création d'un second quai à Créteil-Pompadour, renouvellement des rails à Juvisy. Avec pour conséquence des fermetures entre :

- Maisons-Alfort et Villeneuve-Saint-Georges les week-ends du 3-4 juillet et du 10-11 juillet

- Juvisy et Corbeil-Essonnes du 9 août au 1er octobre.

RER E : 6 semaines de fermeture

Des travaux de remplacement de rails sont prévus cet été entre Gare de l'Est et Haussmann-Saint-Lazare du 19 juillet au 29 août. Durant cette période, les trains seront origine et terminus Gare de l'Est, et la fréquence sera réduite aux heures de pointe.

Dans le métro, des travaux sur les lignes 6, 11 et 14

Ligne 6 : dernière année pour les travaux du viaduc

Le chantier de rénovation du viaduc de la ligne 6 se termine cet été. Il va durer deux mois. Du 26 juin au 27 août, la ligne sera complètement fermée entre Trocadéro et Montparnasse. Et le trafic sera en plus interrompu de l'Etoile au Trocadéro du 20 au 25 juillet.

Ligne 4 : des fermetures le soir et le week-end

Dans le cadre de l’automatisation de la ligne 4, durant l’été, la ligne est totalement fermée :

- le dimanche et le lundi soir à partir de 22h15 jusqu’au 26 juillet.

- tous les dimanches matins jusqu’à 12h sauf le 15 août

- le dimanche toute la journée les 6, 13 et 27 juin.

Ligne 11 : terminus porte des Lilas

Les travaux de prolongement de la ligne 11 (jusqu'à Rosny-sous-Bois) nécessiteront la fermeture de la dernière station, mairie des Lilas. Du 26 juin au 29 août, le terminus sera donc à Porte des Lilas.

Ligne 14 : plusieurs fermetures à prévoir

Sur la ligne 14, les travaux préparatoires au prolongement en direction de l’aéroport d’Orly entraîneront la fermeture de toute la ligne quelques samedis et dimanches ainsi que la fermeture du tronçon Gare-de-Lyon / Olympiades du 25 juillet au 22 août.

Trois lignes de tramways en travaux

Tram T1

Dans le cadre de travaux de modernisation, plusieurs stations en cours de travaux seront encore fermées cet été et à l’automne.

Tram T2

La ligne de tram T2 sera fermée entre Charlebourg et Puteaux du 10 juillet au 8 août, en raison des travaux pour le RER E (création d’un couloir de correspondance entre la future gare du RER E et les lignes L, U et T2).

Tram T3b

Le T3B sera interrompu du 3 au 9 juillet 2021 entre les stations Porte de Vincennes et Delphine Seyrig et du 10 au 19 août 2021, entre les stations Porte d’Asnières et Porte de Pantin. Ces fermetures permettront la réalisation des travaux des dalles de quais dans plusieurs stations.

Des travaux sont également prévus sur le réseau Transilien, sur les lignes J, L, N, U, H, K et P. Le détail des chantiers et les perturbations prévues sont à retrouver ici.