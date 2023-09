Transports en commun : 124.570 victimes de vols et de violences en 2022, en hausse par rapport à 2021

Il y a eu en 2022, 124.570 personnes victimes de vols et de violences dans les transports en commun en France, en hausse de 2% par rapport à 2021, rapport ce jeudi le service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI). Le chiffre reste néanmoins inférieur au nombre de victimes recensées avant la pandémie de Covid-19.

Les vols sans violence sont les plus fréquents et représentent 82% de la totalité des victimes. En 2022, leur nombre a augmenté "légèrement" dans les transports en commun (+5%), mais beaucoup moins rapidement qu'en dehors des transports (+15%).

Les violences sexuelles en forte hausse

Les vols violents ont eux "très fortement diminué" (-24%), après avoir déjà baissé en 2021. Cette tendance est propre aux transports en commun puisque "leur nombre est resté stable dans les autres lieux", précise le communiqué du SSMSI. En revanche, les violences sexuelles ont fortement augmenté, de 13% dans les transports et de 12% dans l'ensemble des autres lieux.

Si l'âge et le sexe des victimes dans les transports en commun est similaire à ceux des victimes des mêmes atteintes dans les autres lieux, les victimes sont plus souvent étrangères : "27% contre 13% en dehors des transports". Si on s'intéresse à présent aux personnes mises en cause, 87% des auteurs de vols ou de violences dans les transports en commun sont des hommes (autant que dans les autres lieux pour les mêmes atteintes). Par contre, 29% sont mineurs et plus de la moitié sont étrangers (55%) : "deux phénomènes spécifiques aux transports en commun".