Transports en commun à Bordeaux : TBM à la "reconquête" de ses passagers perdus pendant la crise

Après de longs mois placés sous le signe du Covid les bus et les trams de l'agglomération bordelaise retrouvent peu à peu leurs passagers. Le trafic est à 85 % de son activité nominale. TBM espère retrouver des clients grâce à la tarification solidaire et au renforcement de ses lignes de bus.

Les bus et les trams de la métropole bordelaise sont toujours victimes de la crise sanitaire. En cette rentrée de septembre le nombre de passagers est encore en baisse d'environ 15 % comparé à 2019. En 2020 TBM et son exploitant Kéolis ont perdu 25 millions d'euros de chiffre d'affaire. En 2021 le trafic reprend progressivement (+27 %) mais il y a encore des places vides.

Pour relancer le trafic TBM promet des nouveautés et des améliorations de son offre. Pour les bus notamment : des parcours express sur les lianes 7 et 8 et un renforcement de la fréquence sur la liane 9. La possibilité aussi de payer par carte bancaire dans les lianes 1 et 9.

Au chapitre tarification, la grande nouveauté de la rentrée c'est la mise en place du tarif solidaire : avec des réduction de 30 à 50 % sur l'abonnement mensuel en fonction du quotient familial voire même la gratuité pour les plus précaires.

La tarification solidaire expliquée par Béatrice de François, maire de Parempuyre et vice-présidente de Bordeaux Métropole en charge des transports. Copier

Au chapitre des mauvaises nouvelles, dans le contexte du covid, TBM a vu le nombre d'incivilités exploser par rapport à 2019 : trois fois plus de voyageurs qui fument, boivent de l'alcool ou mettent leurs pieds sur les sièges dans les trams et les bus avec aussi une hausse des altercations et des troubles à l'ordre public. Kéolis promet un renforcement des contrôles.