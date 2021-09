Transports en commun à Grenoble : plusieurs préavis de grève à partir du 5 octobre

En plus de la mobilisation nationale du 5, les préavis couvrent tous les vendredis et samedis à partir du 29 octobre et jusqu'à la fin de l'année. Les syndicats mettent la pression avant des réunions de négociation prévues les 15 et 22 octobre.