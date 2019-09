Transports en commun à Nancy : " la situation n'est plus soutenable " selon le maire

Une grève se profile-t-elle sur le réseau Stan à Nancy ? Les syndicats de Kéolis se donnent jusqu'à ce vendredi pour consulter et trancher. La situation devient urgente chez les chauffeurs alors que le nouveau réseau n'est en place que depuis 3 semaines. Les arrêts maladies explosent. Les usagers eux sont également à bout de nerfs, en tout cas pour certains d'entre eux, en raison des retards voire des annulations.

"La situation ne peut plus durer sur notre réseau de bus"

Et pour le maire de Nancy le responsable c'est le prestataire : "Nous sommes tous conscients de la situation depuis 3 semaines. Il y a déjà eu deux réunions à la Métropole avec tous les maires présents et Kéolis. L'une d'entre elles s'est d'ailleurs mal passée. Kéolis doit mettre les moyens pour réussir le lancement du nouveau réseau. Il faut que ça cesse, quitte à activer les pénalités. Il faut que Kéolis comprenne que, pour eux ,c'est un enjeu national une ville comme Nancy. Il faut que les pénalités soient maximales" a poursuivi le maire de Nancy.

Laurent Hénart a aussi confirmé à demi mot ce que les syndicats déplorent depuis des années à savoir le manque de chauffeurs. Chaque jour, des tours ne sont pas effectués par manque d'effectifs. " Oui j'ai des retours en ce sens des chauffeurs " a déclaré le maire de la ville.

Alors Kéolis doit-elle embaucher ? La question peut aussi être posée à la Métropole. C'est elle qui dans le nouveau contrat a décidé de réduire la voilure et donc d'acheter moins de kilomètres à l'année à son prestataire. En voulant faire des économies la Métropole dessert-elle son service aux usagers ? La question est aussi sur la table.

"Je ne pense pas que les habitants de Nancy soient aussi bêtes que ça" (le maire de Nancy)

A six mois des municipales, le maire de Nancy est déjà en campagne, sans l'afficher. Et la pagaille sur le réseau de bus conjuguée aux travaux ces dernières années n'est pas une bonne nouvelle à six mois de l'échéance électorale mais Laurent Hénart invité de France Bleu Lorraine ce matin n'est pas inquiet : " Je ne pense pas que les habitants de Nancy soient aussi bêtes que ça. Évidemment qu'il y aura des oppositions pour dire que rien ne va, vous n'êtes pas contents. _Y a toujours des gens qui font campagne comme ça mais je pense que les nancéiens sont conscients des atouts de la ville mais qu'elle doit se transformer et forcément cela nécessite des temps de chantiers. On l'a fait par exemple dans les écoles ou nous avons massivement investi et les parents d'élèves ne se sont pas plaints de ces investissements_".

Avec cette interview ce matin sur France Bleu Lorraine en forme de petit bilan sur les travaux pour réaménager la ville, Laurent Hénart prouve qu'il est déjà en campagne malgré ses démentis. La déclaration de candidature pour un deuxième mandat ne sera officialisée qu'au mois de janvier.