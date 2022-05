Transports en commun à Nantes : de grosses perturbations prévues sur le réseau de la Tan vendredi

Un mouvement social est prévu sur le réseau de la Tan, dans l'agglomération nantaise, vendredi 6 mai. L'intersyndical (CFDT, Sud Solidaires, CGT, FO) lance un appel à la grève pour demander une revalorisation des salaires basée à la fois "sur les évolutions du SMIC et les prévisions de l'inflation". "Il ne s'agit pas de gagner en pouvoir d'achat mais de limiter la casse", souligne la CFDT qui table sur 70% de grévistes chez les chauffeurs et entre 90% et 100% à la maintenance. En conséquence, les transports en commun ne fonctionneront que de 6h30 à 22h30 vendredi et le trafic sera fortement perturbé.

TRAMWAY :

Ligne 1 : un tram toutes les 10 minutes

Ligne 2 : un tram toutes les 15 minutes

Ligne 3 : un tram toutes les 15 minutes

BUSWAY :

Ligne 4 : un e-busway toutes les 8 minutes

Ligne 5 : un busway toutes les 10 minutes

CHRONOBUS :

Ligne C1 : un bus toutes les 12 à 14 minutes

Ligne C2 : un bus toutes les 13 à 16 minutes

Ligne C3 : un bus toutes les 13 à 15 minutes

Ligne C4 : un bus toutes les 12 à 14 minutes

Ligne C6 : un bus toutes les 14 à 16 minutes

Ligne C7 : un bus toutes les 16 minutes

Ligne C9 : un bus toutes les 16 à 20 minutes

Ligne C20 : un bus toutes les 17 à 18 minutes

BUS :

Les lignes 10 | 11 |12 | 23 | 26 | 30 | 36 | 50 | 54 | 85 | 86 | Navette Aéroport et Luciole ne circuleront pas

Les lignes 59 | 69 | 71 | 75 | 78 | 79 | 80 | 81 | 87 | 88 | 89 | 91 | 95 | 98 | E1 | E5 | E8 circuleront en horaires jour vert

Les lignes 27 | 28 | 33 | 40 | 42 | 47 | 48 | 60 | 66 | 67 | 68 | 77 | 93 | 96 | E4 circuleront normalement

Ligne 38 : un bus toutes les 30 minutes

NAVIBUS :

Les Navibus N1 et N2 circuleront normalement

LIGNES SCOLAIRES :

Les lignes scolaires 104 | 111 | 112 | 115 | 116 | 122 | 127 | 137 | 139 | 142 | 152 | 159 | 169 | 172 | 189 | 192 ne circuleront pas

RENFORTS SCOLAIRES :

Les renforts ne seront pas assurés

SAUF les renforts des lignes 59 | 78 | 91 | 93 | E8 qui circuleront normalement

CIRCUITS SCOLAIRES :

Les circuits scolaires seront assurés normalement

CIRCUITS EST, OUEST et NORD de La Chapelle sur Erdre seront assurés normalement

PROXITAN :

Certaines courses ne pourront pas être assurées

Samedi 7 mai, ces lignes circuleront normalement