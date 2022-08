Transports à Nantes Métropole : la Tan reprend ses horaires d'hiver mais manque de conducteurs

C'est la rentrée aussi pour les transports en commun de la métropole nantaise. Le réseau de tramways et de bus Tan retrouve ses horaires d'hiver ce lundi avec des trams qui circulent toutes les deux ou trois minutes. La Tan reprend aussi deux lignes jusqu'alors prises en charge par des prestataires : la 69 qui relie Sautron à Orvault-Morlière et la 98 qui relie Neustrie/Brains à Saint-Léger-les-Vignes.

Une possible grève à l'appel de la CGT, de Sud et de la CFDT

Mais il manque toujours des conducteurs et certains salariés doivent parfois travailler plus longtemps que prévu. "Nous sommes obligés de demander à des chauffeurs en congé de venir travailler tellement on manque de personnel, explique Laurent Fournel, conducteur de bus et délégué syndical Force ouvrière pour la Semitan. La grève du 6 mai dernier a eu un petit impact, mais avec l'inflation, les légères augmentations de salaire que nous avons eues restent insuffisantes."

Les syndicats rencontrent la direction de la Semitan lundi 29 août pour trouver un compromis. Si rien n'est décidé, il pourrait y avoir une grève dans les prochains jours à l'appel de la CGT, de Sud et de la CFDT. Une grève qui, d'ores et déjà, sera soutenue par Force ouvrière. "Les salariés de la Semitan sont dans l'attente d'être reconnus par la direction sur l'avenir de l'entreprise et attendent d'avoir de bonnes conditions de travail", poursuit Laurent Fournel.

La Tan recrute 25 conducteurs à temps-plein

"Ce réseau ouvre tout de même à quatre heures du matin, c'est un service large et à destination des habitants de Nantes Métropole, insiste Laurent Fournel. Certains collègues sont épuisés, et on se demande comment certains tiennent. Il faut s'adapter et jongler avec des plannings qui changent du jour au lendemain."

Pour assurer les liaisons des lignes 69 et 98, la Tan recrute 25 salariés à temps-plein. D'après Nantes Métropole, la fréquence des trois lignes de trams et la plupart des lignes de bus sera légèrement réduite pendant trois mois, de septembre à décembre, en attendant que des conducteurs soient recrutés.