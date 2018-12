Transports en commun à Toulouse la nuit du réveillon : attendez-vous à des perturbations

Toulouse, France

Comme l'an dernier, Toulouse Métropole active son réseau de métro toute la nuit du 31 décembre. Les lignes A et B du métro seront ouvertes en continu. Et les services des bus de soirée et du tramway T1 sont prolongés (2h20 dernier départ de Palais de Justice). Les lignes L1, L2, L6, L7, L8, 12, 44, 88 effectuent six départs supplémentaires (trois de chaque terminus) après les horaires habituels. Les lignes L9, 18, 39, 78, 79 effectuent quatre départs supplémentaires (2 de chaque terminus) après les horaires habituels. Mais l'actualité n'épargnant pas la nuit du Réveillon, les choses pourraient ne pas se passer comme espéré.

Possiblement des bus déviés, des stations de tram et de métro fermées

En raison de plusieurs rassemblements en centre-ville, lundi 31 décembre 2018 en soirée, le réseau métro, tram et bus risque d’être fortement perturbé avec de probables fermetures de stations et de déviations du réseau bus de soirée. pic.twitter.com/lnii1WyDoK — Toulouse Métropole (@TlseMetropole) December 31, 2018

Les gilets jaunes ont notamment prévu de se rassembler à 23 heures sur la place Esquirol. Samedi dernier, dernière mobilisation des gilets jaunes dans la ville rose, plus de 1.300 personnes ont défilé et des affrontements ont éclaté dans l'après-midi avec une minorité.

L'année dernière, 57.000 billets avaient été compostés dans le métro toulousain, soit 19.000 de plus que pour le réveillon 2016 où le métro avait fermé à trois heures du matin.