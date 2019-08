Transports en commun à Dijon : où acheter votre abonnement pour la rentrée ?

Dijon, France

A quelques jours de la rentrée, les Dijonnais sont nombreux à vouloir créer ou renouveler leurs abonnements pour les transports en commun, tramway, bus et vélo. Pour faciliter la vie des clients, pour désengorger l'agence du centre-ville et pour se faire connaître auprès des nouveaux habitants de la métropole, Divia installe ces jours-ci des stands éphémères.

Sur ces stands, on peut non seulement prendre des informations mais aussi créer sa carte de transports, la recharger, payer son abonnement, etc. Il suffit d'avoir sur soi ou sur son téléphone portable les justificatifs nécessaires et vous pouvez repartir avec votre carte de transports prête à être utilisée.

Vous retrouverez les stands mobiles de Divia :