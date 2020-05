Transports en commun en Bretagne : ce qui vous attend dès ce 11 mai

Avec le déconfinement, le trafic des trains, bus et métros reprend progressivement en Bretagne, à partir de ce lundi 11 mai. On fait le point à Rennes, Saint-Malo, Saint-Brieuc, Brest, Quimper, Lorient et Vannes.