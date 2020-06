Transports en commun en Île-de-France : le trafic sera presque normal à partir du lundi 8 juin

La RATP, Optile, SNCF et Île-de-France Mobilité, annonce dans un communiqué la reprise, une reprise du trafic à un niveau presque normal à partir de ce lundi 8 juin. Une trentaine de stations de métro vont rouvrir.

À partir de ce lundi 8 juin, "le réseau de transport en commun retrouvera un niveau presque équivalent à celui d’avant crise Covid 19", annonce dans un communiqué la SNCF et la RATP. Les trains, métros et RER continuent de voir leurs horaires élargis et leur offre augmenter pour avoisiner les 100% sur la plupart des lignes du réseau francilien. Cette évolution doit permettre d'accueillir près de 1.500.000 voyageurs par jour, soit 30% de la fréquentation habituelle avant le confinement.

Attention il y a encore des règles à suivre au moins jusqu'au 22 juin

Le port du masque reste obligatoire, sous peine d’amende. L'attestation de déplacement aux heures de pointe en semaine (de 06H30 à 09H30 et de 16H00 à 19H00, est prolongée au moins jusqu'au 22 juin car la distanciation physique doit toujours rester possible.

Les prévisions pour la semaine du 8 juin

Métro

L’ensemble des lignes du métro francilien fonctionneront avec une fréquence de 100 % en moyenne sur la plage horaire normale, soit entre 5h30 et 1h15. Seule la ligne 7 fonctionnera à 90%. Une trentaine nouvelles stations vont rouvrir dès mercredi 10 juin. Les stations Courcelles (Ligne 2), Alésia, Saint-Placide, Raspail (Ligne 4), Ségur (Ligne 10), Brochant, Liège et Pernety (Ligne 13). La liste est à retrouver ici. Il reste encore vingt-quatre de stations non-desservies sur le réseau.

Tramway

100% pour les lignes T1, T2, T3, T5, T6, T7 et T8 opérées par la RATP, sur une plage horaire normale entre 5h50 et 01h00. Les lignes opérées par Transilien : T4, un train toutes les 12 minutes sur chaque branche de 6h à 21h et T11 assuré à 100 %.

Bus

RATP, plus de 90 %

OPTILE (petite et grande couronne) 100%.

Le réseau de bus de nuit Noctilien fonctionnera à 100%.RER et trains

RER et TRAINS

RER A : 100 % sur une plage horaire normale de 5h à 1h15, sauf sur les branches Cergy avec une fin de trafic à 22H16 et Poissy à 22h18.

RER B : 100% sur une plage horaire normale de 5h à 1h15, sauf sur la partie Nord. Jusqu’au vendredi 26 juin tous les soirs à 23h (semaine et week-end), la circulation entre Gare du Nord et Aéroport Charles de Gaulle 2 /Mitry-Claye sera interrompue dans les deux sens.

Les RER C, D, E ainsi que l’ensemble des trains de banlieue rouleront jusqu’à 22h. 90% des trains rouleront sur l’ensemble de la journée.

RER C : 70%

RER D : 100 %, sauf l’Etoile de Corbeil (60%)

RER E : 100 %

Ligne H : 100 %

Ligne J : 80 %

Ligne K : 100 %

Ligne L : 70 %

Ligne N : 98 %

Ligne P: 100%

Ligne R : 100 %, sauf sur l’axe Héricy assuré à 55%

Ligne U : 100%