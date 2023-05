Transports en commun en Île-de-France : plusieurs lignes perturbées en ce week-end prolongé du 8 mai

Quai d'un RER C et train à l'arrêt en gare de Saint-Ouen.

La RATP e la SNCF profitent des week-ends prolongés du mois de mai pour mener ou poursuivre de nombreux chantier. Ainsi, des perturbations sont à prévoir du 6 au 8 mai sur plusieurs lignes des transports en commun franciliens.

Plusieurs lignes de métros fermés

La ligne 14 sera fermée à partir du samedi 6 mai et jusqu'au lundi 8 mai, à midi, en raison de travaux de modernisation. "Dans le cadre du prolongement de la ligne 14 vers Aéroport d’Orly et vers Saint-Denis Pleyel, le système de pilotage automatique des trains doit être modernisé sur la ligne existante et déployé sur la ligne prolongée afin d’accueillir 1 million de voyageurs par jour en 2024", explique la régie de transports publics. Des bus de remplacement sont mis à disposition entre Gare de Lyon et Olympiades.

Fermeture totale de la ligne 9 ce dimanche 7 mai en raison de travaux de modernisation. "Un service de bus circule dans les deux sens entre Pont de Sèvres et Michel-Ange – Auteuil et de Nation et Mairie de Montreuil. Ces bus fonctionnent aux horaires habituels du métro, avec un passage toutes les 5 à 15 minutes selon le moment de la journée. Les points d’arrêts sont signalés aux abords des entrées des stations desservies", précise la RATP.

La ligne 3bis est fermée depuis le 29 avril, "afin de procéder au renouvellement des aiguillages" . Le trafic est donc interrompu jusqu'au lundi 8 mai inclus. La RATP met en place des bus de remplacement.

Des tronçons fermés sur certaines lignes de RER et de Transilien

Le trafic sera interrompu entre Issou-Porcheville et Mantes-la-Jolie sur la ligne J du Transilien, entre le samedi 6 et le lundi 8 mai jusqu'à 16h. Le tronçon entre Les Mureaux et Mantes-la-Jolie sera également fermé entre du samedi 6 au lundi 8 mai inclus. "Et aucun train, en soirée de Paris Saint-Lazare à Mantes-la-Jolie en soirée le lundi 08 mai", précise la SNCF.

Les trains ne circuleront pas entre Epônes-Mézières et Mantes-la-Jolie sur la ligne N du Transilien. Par ailleurs, la ligne P sera fermée les 6, 7 et 8 mai également, sur l'axe Provins.

Plusieurs tronçons seront également fermés du 6 au 8 mai inclus, sur le réseau RER. Sur la ligne C, le trafic sera interrompu entre Juvisy et Étampes et entre Dourdan et Massy. Sur la ligne D, aucun train ne circulera entre Juvisy et Corbeilles et le RER E sera fermé sur l'axe Tournan (la gare Haussmann Saint-Lazare sera fermée.