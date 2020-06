Transports en commun en Ile-de-France : toutes les stations de métro seront ouvertes à partir du 22 juin

Véritable retour à la normale pour la quasi-totalité des transports en commun à Paris et en Ile-de-France. Toutes les stations de métro seront ouvertes à compter du 22 juin 2020. Presque tous les bus, tram, métro et RER RATP fonctionnent à 100%. Même constat pour la majorité des Transilien SNCF.

La liste des 17 stations de métro qui vont rouvrir

Ligne 2 : Place de Clichy, Stalingrad

Ligne 3 : Havre-Caumartin

Ligne 4 : Barbès Rochechouart, Strasbourg Saint-Denis

Ligne 7 : Buttes Chaumont, Danube

Ligne 8 : Felix Faure, Ledru Rollin, Michel Bizot, Grands Boulevards, Opéra

Ligne 10 : La Motte Picquet Grenelle, Cardinal Lemoine

Ligne 11 : Rambuteau, République

Ligne 12 : Max Dormoy

Retour à la normale

Côté RATP, l'ensemble des tramways, métros, bus et RER fonctionnent normalement de 5h30 à 1h15.

Le réseau de bus OPTILE (petite et grande couronne) et les Noctilien fonctionneront à 100%.

Côté Transilien SNCF, l’ensemble des trains continuent de voir leur offre augmenter pour avoisiner les 100% sur la plupart des lignes du réseau francilien.

Les RER

RER A : 100 % sur une plage horaire normale de 5h00 à 1h15, sauf sur les branches Cergy avec une fin de trafic à 22H16 et Poissy à 22h18.

RER B : 100% sur une plage horaire normale de 5h00 à 1h15, sauf sur la partie Nord.

Jusqu’au vendredi 26 juin tous les soirs à 23h00 (semaine et week-end), la circulation entre Gare du Nord et Aéroport Charles de Gaulle 2 /Mitry-Claye sera interrompue dans les deux sens.

Les RER C, D, E ainsi que l’ensemble des trains de banlieue rouleront jusqu’à 22h00.

L’offre est quasi normale sur l’ensemble des trains, excepté les lignes N (98%) et le RER C (84%) .

Toujours des règles à respecter

Même si la crise sanitaire s'éloigne à grands pas, le virus n'a pas totalement disparu. Il y a encore des règles à observer dans les transports en commun comme le port du masque qui est toujours obligatoire sous peine d'amende mais plus besoin d'autorisation employeur pour voyager durant les heures de pointe.

La RATP et la SNCF lance toujours un appel pour la poursuite de l’étalement des horaires et du télétravail quand c’est possible.