Les transports en commun seront gratuits les dimanches 6, 13 et 20 décembre dans les villes de Strasbourg et de Mulhouse.

Bus et trams gratuits à Strasbourg et à Mulhouse les trois dimanches avant Noël

Les trois prochains dimanches avant Noël, les transports en communs seront gratuits dans l'Eurométropole de Strasbourg et à Mulhouse. Une mesure pour soutenir le commerce et l'artisanat de proximité et permettre aux habitants de se déplacer plus facilement pour faire leurs achats de fêtes de fin d’année.

A Strasbourg ce sont les bus, tram mais aussi les parkings relais P+R sur l’ensemble du territoire de l’Eurométropole qui seront gratuits les dimanches 6, 13 et 20 décembre.