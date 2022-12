Transports en commun grenoblois : "Nous devons d'ajuster les tarifs" face à l'inflation, indique Sylvain Laval

La facture d'énergie s'alourdit pour les transports en commun grenoblois. "Près de 12 millions d'euros en 2023, c'est absolument considérable", indique ce mardi sur France Bleu Isère Sylvain Laval, le président du Smaag (Syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise) et vice-président en charge de la métropole de Grenoble, chargé des mobilités. Il annonce une évolution des tarifs pour l'année 2023.

France Bleu Isère : La grande nouveauté pour 2023 ce sera une billetique unique pour circuler du Voironnais au Grésivaudan en passant par la Métropole de Grenoble. Enfin !

Sylvain Laval : Oui, absolument, c'est une grande nouveauté et surtout un bel apport pour nos usagers puisque nous allons à terme avoir une tarification qui nous permettra d'aller directement jusqu'à la métropole.

Avec cependant des gagnants et des perdants : les enfants de 5 à 10 ans voyageront gratuitement le mercredi et les week ends, mais en contrepartie, il y a des hausses, notamment du billet unique, qui va passer 1,70 à 1,80 euros. Et les abonnements pour les 18-24 ans et pour les plus de 65 ans vont augmenter de 6%. C'était vraiment nécessaire ?

Alors d'abord, nous avons effectivement de nouvelles mesures tarifaires pour les plus jeunes, avec une gratuité les mercredis et les week-end et un abonnement annuel pour ce public scolaire qui va très fortement baisser puisqu'il va passer de 195 € à 42,50 €. Et puis après, nous avons, comme chaque service, une actualisation sur l'inflation qui aura lieu à compter du 1ᵉʳ janvier de cette année 2023 et que nous avons souhaité limiter à 3,8% en moyenne, comparé à une hausse de l'inflation de 5,6%. Donc, nous avons besoin d'ajuster évidemment les tarifs, mais nous faisons au mieux pour préserver notamment les plus modestes.

Les prix de l'énergie, effectivement, augmentent : le gaz, l'essence, l'électricité aussi dont les prix vont grimper de 15% l'an prochain. J'imagine que vous le ressentez ? Ça pèse sur les finances du Smmag et de la Tag ?

Oui, tout à fait. Surtout sur les finances des sociétés de transport. La société Tag va devoir faire face à une hausse des coûts de près de 12 millions d'euros en 2023 sur la facture d'énergie. C'est absolument considérable.

Par conséquent, est-ce que les hausses que vous avez prévues pourraient être plus importantes encore que ce que vous annoncez aujourd'hui ?

Non, c'est une actualisation sur l'inflation, qui est partielle encore une fois et qui n'a pas vocation bien évidemment à prendre en charge l'ensemble des coûts et des hausses que nous allons devoir rencontrer. Et il n'est pas prévu de revoir le tarif outre l'inflation. Donc, il n'y a pas d'autres dispositifs de prévu.

Un mot, Sylvain Laval, sur le pont de Brignoud, qui rouvre ce matin à 11h. J'imagine que vous êtes soulagé ?

Oui, c'est une bonne nouvelle, surtout pour les habitants du Grésivaudan qui étaient très fortement impactés et qui, je l'espère, va permettre d'apporter une amélioration quotidienne, même si ça ne réglera pas tout puisque les transports en commun ne pourront pas le prendre pour le moment.

Effectivement, il faudra attendre un nouveau pont en 2026 pour les poids lourds et les bus.

Autre actualité : l'A480 nouvelle version ouvre demain mercredi, avec 2 x 3 voies. Est-ce que là aussi, vous le prenez comme une bonne nouvelle pour la circulation dans la métropole ?

Oui, bien entendu, c'était d'ailleurs l'objectif de ce grand projet partenarial, auquel nous avons contribué et qui vise à fluidifier le trafic et surtout à permettre à l'A480 de jouer son rôle de voie de contournement de notre territoire, pour éviter que les automobilistes passent à travers la ville et viennent ensuite l'engorger. Donc, c'est une très bonne nouvelle.

Mais pour l'écologie, est-ce que vous craignez un "appel d'air" et une hausse du trafic routier sur cet axe ?

Non, absolument pas. Et d'ailleurs, les premières ouvertures de la 2 x 3 voies depuis quelques mois le démontrent. Ceux qui nous prévoyaient cela ont encore une fois eu tort, nous voyons que ça va fluidifier le trafic sans pour autant l'augmenter. Et ça nous a permis surtout d'avoir moins de congestion, moins de bouchons, donc moins de pollution. Je crois qu'il faut savoir faire preuve de bon sens en la matière.