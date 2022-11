Transports en commun grenoblois : une nouvelle journée de circulation perturbée ce mardi

Déclenché vendredi 4 novembre le mouvement de grève de certains personnels de la société M-Tag (ex Semitag) à Grenoble va encore perturber sérieusement les transports de la Métropole ce mardi. Les revendications des agents de maitrise, en chargé de la sécurité du réseau, portent sur les salaires. Ce lundi soir les représentants des salariés et du syndicat FO notamment, indiquent que des propositions "intéressantes", ont été faites par la direction mais ce sera aux AG de décider ce lundi de la suite ou non du mouvement. En l'état M-Tag proposerait à ses salariés une hausse de salaire de 3% à compter du 1e janvier et une refonte à terme de la grille salariale.

Avant de connaitre la décision des salariés sur le terrain il n'y aura donc encore aucun tramway en circulation ce mardi dans la Métropole grenobloise et les bus Chron, Proximo et Flexo cesseront leur service à 20h.