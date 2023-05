Particules fines : l'air du métro et RER à Paris surpollué selon une étude

Le réseau de transport en commun de Paris et sa banlieue est le plus important de France et le plus fréquenté au monde. Une étude lancée par l'émission "Vert de Rage" sur France 5 fait état de la sur-pollution engendrée par le trafic du métro et du RER. Le taux s'élève à 10,5 µg/m3 (microgrammes par mètre cube) de PM2.5, les fameuses particules fines. Elle dépasse de plus de deux fois la recommandation de l'Organisation Mondiale de la Santé pour l'air extérieur qui est de 5µg /m3 de PM2.5 en moyenne par an. En revanche, il n'existe aucune norme concernant la qualité de l'air intérieur.

Le niveau de pollution globale dans l'enceinte du métro et du RER est quasiment 5 fois supérieur aux recommandations de l'OMS avec 24 µg/m3 en moyenne. Dans le métro, le taux de surpollution est de 23 µg/m3 quand il atteint quasiment 30 µg/m3 dans le RER. Ces niveaux de sur-pollution dépassent également la valeur repère du haut conseil de la santé publique pour l'air intérieur fixée à 10 µg/m3.

Quatorze lignes sur-polluées

Sur les 21 lignes testées, 14 présentent une très mauvaise qualité de l'air. La ligne 5 est la plus polluée aux particules fines avec 18 µg/m3 de PM 2.5. La pollution globale y atteint des records avec 34 µg/m3 en moyenne, un taux 7 fois supérieur aux recommandations de l'OMS. Le RER A monte sur la deuxième marche du podium avec une sur-pollution moyenne de 17 µg/m3. Vient ensuite la ligne 9 avec une sur-pollution de 16 µg/m3 en moyenne, soit un taux 3,2 fois supérieur aux recommandations de l'OMS.

Parmi les lignes les moins polluées, passant sous la barre fatidique des 5 µg/m3 de PM2.5 de l'Organisation Mondiale de la Santé, la ligne 14, totalement automatisée, le RER C, avec plusieurs tronçons extérieurs, et la ligne de tram 3b, totalement aérienne, sont les plus respirables.

Dix stations nettement au-dessus du seuil de l'OMS

Le taux de pollution aux particules fines a été également mesuré à l'intérieur des stations de métro et de RER situées en zone 1 et 2. Dix stations ressortent nettement : leur taux de pollution dépassant largement le seuil fixé par l'Organisation Mondiale de la Santé.

C'est le cas de la station Belleville, dont le quai de la ligne 2 flirte avec 60 µg/m3, soit 12 fois plus que les recommandations de l'OMS. La station La Défense, sur le RER A, atteint 57 230g/m", et en troisième, Pont de Neuilly approche 49 µg/m3.

Une méthodologie précise

Pour cette étude réalisée par l'équipe de "Vert de Rage", l'émission de France 5, les analyses ont été réalisées en collaboration avec Jean-Baptiste Renard, membre du comité scientifique de l'association Respire et directeur de recherche au CNRS au sein du laboratoire de Physique et Chimie de l'Environnement, avec l'appui technique de Jérémie Surcin, climatologue, et du Docteur Joël Poupon, toxicologue au Laboratoire Toxicologique de l'Hôpital Lariboisière.

Les mesures des niveaux de particules fines ont été effectuées par l'équipe de "Vert de Rage" pendant huit mois dans le réseau de transport en commun de Paris et sa petite couronne, en heures de pointe, du lundi au vendredi entre 18h et 20h, hors journée de grève. Au total, 435 quais, dont 392 souterrains, de 332 stations de métros et RER, ont été mesurés pendant 5 à 10 minutes, au niveau de la fin du quai.

Pour pouvoir mesurer uniquement la sur-pollution (pollution additionnelle) engendrée par les métros et RER, la pollution a aussi été mesurée à l'extérieur des stations, pendant 5 à 10 mn. C'est la première fois qu'une telle méthode est utilisée dans l'ensemble des stations de la zone 1 et 2 de la RATP.

Des volontaires portant des filtres à nez pour des résultats précis

Pour analyser la composition de l'air dans les enceintes ferroviaires, 55 volontaires ont accepté de porter un filtre à nez, filtrant 90% des particules PM2.5 respirées et jusqu’à 97% des particules PM10. Parmi-eux, 43 ont porté le filtre pendant 36 minutes aller et 36 minutes retour sur leur trajet habituel, équivalent à la durée moyenne des déplacements domicile-travail en Ile-de-France, et 12 conducteurs de la RATP ont porté le filtre à nez pendant leur service d'une durée de 6h30 ; tous les ont portés dès leur arrivée à l’intérieur de l’enceinte ferroviaire souterraine.

Enfin, trois riverains n’utilisant pas les transports en commun ont porté un filtre à nez sur un trajet à pied ou à vélo de 36 minutes aller et 36 minutes retour. Ces résultats serviront de valeurs témoins. Enfin, 14 filtres à nez non utilisés ont servi de valeur de "blanc".