Transports en commun : "La RATP et la SNCF à 100%" d'ici début juin

La présidente de la région Île-de-France et la ministre des Transports ont toutes les deux affirmé leur volonté de remonter à 100% les offres de transports de la RATP et de la SNCF d'ici le mois de juin.

"La RATP devrait être à 100% de son offre fin mai et la SNCF début juin", a résumé la ministre de la Transition écologique et des Transports, sur franceinfo ce mardi. Elisabeth Borne confirme ce que Valérie Pécresse laissait entendre un peu plus tôt sur RTL. La SNCF et la RATP vont remonter "progressivement", d'ici au 2 juin, leur "offre à 100% sur toutes les lignes" mais que la priorité devra rester à ceux qui travaillent, explique la présidente, ex-LR, de la région Ile-de-France.

D'ici là, "nous allons essayer de mettre les efforts là où ils sont le plus nécessaires, c'est-à-dire sur _les 2 ou 3 lignes sur 23 les plus chargées_", a-t-elle ajouté, jugeant que "hier, ça s'est globalement passé dans de bonnes conditions, avec évidemment quelques problèmes ponctuels sur un réseau aussi dense". Lundi, le service n'était assuré qu'à 75% à la RATP et à 60% pour les trains de banlieue de la SNCF.

Ne pas prendre la place de ceux qui travaillent

"Le facteur limitant, c'est le facteur humain parce que les agents des opérateurs de transports ont des gardes d'enfants à assurer et ils ont aussi des risques de santé, c'est pour ça qu'on n'est pas à 100% aujourd'hui", a-t-elle justifié.

Quant à l'attestation employeur obligatoire pour les heures de pointe, elle "sera contrôlée et filtrée à l'entrée des gares", prévient bien la patronne de la région. "L'objectif, si vous n'avez pas de motif de vous déplacer, c'est que vous ne preniez pas la place de quelqu'un qui doit aller travailler", averti Valérie Pécresse. Pour cela, le filtrage par les policiers et les forces de sécurité démarrera dès 6 heures.