Transports en commun : les tarifs de TAO vont grimper de 5,3% au 1er juillet

C'est une hausse des tarifs qui ne passera pas inaperçue... Au 1er juillet prochain, les titres de transports sur TAO, le réseau de transports de l'agglomération orléanaise, vont augmenter de 5,3% en moyenne. La mesure, censée compenser l'inflation, sera votée ce jeudi soir en conseil métropolitain. Cela fait 10 ans qu'il n'y avait pas eu une telle hausse des tarifs dans les bus et les tramways de la métropole d'Orléans.

Des factures d'électricité qui ont explosé

"Si on pouvait faire autrement, on le ferait, explique Romain Roy, vice-président d'Orléans métropole en charge des transports. Très clairement, on subit une augmentation très importante des charges qui pèsent sur notre délégataire Kéolis. La facture d'électricité pour le tram et les bus électriques, c'est de l'ordre de + 300% ! A cela s'ajoutent le carburant, le chauffage, la revalorisation salariale des salariés qui était certes légitime mais qui pèse évidemment sur les finances... La métropole d'Orléans a déjà fait un gros effort pour compenser les pertes Covid (NDLR : près de 18 millions d'euros de compensations), il y a un moment où on ne peut pas faire sans répercuter sur l'usager." Une répercussion partielle, souligne-t-il : "la hausse du coût pour Keolis, c'est + 8%, là on répercute +5,3%, soit les 2/3 de la hausse, en sachant que le tiers restant, c'est en fait le contribuable qui paie."

L'évolution de la grille tarifaire TAO en détail

L'évolution de la grille tarifaire en détail © Radio France - Xavier Louvel

+5,3%, c'est un chiffre moyen, qui varie selon les types de billets et d'abonnements. Le prix du billet à l'unité va passer à 1 euro 80 contre 1 euro 70 (+5,9%). L'abonnement annuel adulte va prendre +7% pour frôler les 500 euros. En revanche, l'impact sera moindre pour les jeunes de moins 26 ans (+3,6% pour l'abonnement annuel qui reste symboliquement en-dessous des 200 euros). Enfin, les tarifs solidaires - pour les demandeurs d'emploi, les handicapés - et les tarifs seniors (à partir de 67 ans) ne bougeront pas. Le réseau TAO, c'est en moyenne 125.000 voyages par jour

( 70.000 sur les 2 lignes de Tram et 55.000 pour les bus).

Les tarifs de location vélo TAO également concernés

VAE = vélo à assistance électrique ; vélo + = service de location courte durée © Radio France - Xavier Louvel

En 10 ans, l'abonnement annuel TAO a augmenté de 25%

Il faut donc remonter à 2013 pour trouver trace d'une hausse aussi élevée des tarifs de TAO : + 5% à l'époque - on était alors dans le contexte de l'ouverture de la 2ème ligne de tram. Cette fois-ci, c'est donc l'inflation qui est mise en avant. Mais si on raisonne sur cet intervalle de 10 ans, l'évolution est spectaculaire : + 20% pour le prix du billet à l'unité, et même + 25% pour l'abonnement annuel adulte. De quoi décourager les usagers ? Pas du tout, veut croire Romain Roy : "D'une part parce que l'offre des transports en commun de la métropole d'Orléans n'a jamais été aussi riche et performante, et d'autre part parce que si vous comparez avec n'importe quelle autre type de mobilité individuelle ou partagée, le transport en commun vous coûte 3 à 10 fois moins cher au kilomètre. La voiture individuelle ou le covoiturage subissent aussi l'inflation, et même davantage !"

Le retour du débat sur la gratuité, au moins partielle

Un raisonnement pas forcément suffisant si on veut réellement encourager la pratique des transports en commun, répond Jean-Philippe Grand, conseiller métropolitain ELLV et ancien candidat aux municipales à Orléans. "On ne peut pas indéfiniment répercuter ainsi l'inflation, surtout en cette période et alors qu'on sait que ce sont les publics les plus fragiles qui utilisent le plus les transports en commun." Et l'élu de remettre sur la table la question de la gratuité, au moins partielle : "Sur des périodes de forte pollution, ou pour certaines catégories de personnes, la gratuité est une solution, assure-t-il. Pour les échéances de 2026, il faudra regarder de très près le bilan des expérimentations menées dans d'autres villes, qui sont de plus en plus nombreuses." Ainsi, le 21 décembre prochain, Montpellier sera la première grande métropole française à tester la gratuité totale des transports en commun .