Transports en Gironde : deux nouvelles lignes de car en service ce lundi matin

La région Nouvelle-Aquitaine propose deux nouvelles lignes en Gironde ce lundi 2 septembre : la 407 entre Créon et Bordeaux et la 14 entre Parentis (Landes) et La Teste-de-Buch. Autre nouveauté : le tarif est à la baisse passant de 2,70 à 2 euros le trajet sur l'ensemble du réseau.

Deux nouvelles lignes de bus sont en circulation ce lundi matin en Gironde. La ligne 407 a été inaugurée à 6 heures : c'est une liaison Créon-Bordeaux en 50 minutes avec un car à haut niveau de service. Mise en service également depuis 5h30 de la ligne 14 : pour relier Parentis, dans le nord des Landes à La Teste-de-Buch sur le Bassin d'Arcachon.

On cherche à mieux desservir les nouveaux territoires urbains qui ne sont pas reliés au train

- Renaud Lagrave, vice-président de la région Nouvelle-Aquitaine en charge des transports

Ces deux lignes n'ont pas été choisies au hasard. Dans les deux cas il s'agit de desservir des zones à fort développement urbain. En ce qui concerne Créon - Bordeaux, c'est un axe routier important régulièrement embouteillé. La ligne 407 propose une fréquence d'un bus toutes les 15 minutes aux heures de pointe. L'objectif c'est d'inciter ceux viennent travailler à Bordeaux à laisser leur voiture au garage.

Même chose pour la ligne Parentis - La Teste via Biscarrosse et Sanguinet. De plus en plus d'habitants du nord des Landes viennent travailler sur le sud du Bassin. Ils se rendent à l'hôpital d'Arcachon et certains lycéens landais suivent également leur scolarité en Gironde.

C'est la première fois qu'un bus du quotidien franchit ainsi les frontières du département et ce n'est pas fini. Des liaisons entre la Gironde, la Dordogne et le Lot-et-Garonne sont à l'étude.

La nouveauté de cette rentrée 2019 dans les bus interurbains c'est aussi le tarif : il passe de 2,70 à 2 euros le trajet.