Transports en Grande Couronne : des élus proposent de créer "des voies de bus express" sur les autoroutes

Un "plan Marshall" pour les transports en Grande Couronne. Voilà ce que réclame un groupe d'élus de tous bords, dans un rapport remis à la Région et au gouvernement. François Durovray, président LR du conseil départemental de l'Essonne, qui pilote ce rapport, nous détaille ses propositions sur France Bleu Paris. Il demande une participation de l'Etat et propose de nouvelles recettes avec le retour de l'écotaxe.

"Nous partons d'un constat : les déplacements sont plus compliqués en Grande Couronne que sur Paris, ils se font principalement sur la route, par voiture, et les besoins vont augmenter dans les années qui viennent. Considérant qu'on ne va pas pouvoir multiplier les lignes de métro et tramways dans toute l’Ile-de-France - ça n'a pas de sens et ça a un coût trop élevé - notre proposition c'est de créer des voies de bus express sur les axes autoroutiers."

Une solution qui risque de créer encore plus d'embouteillages ? "Ça peut sembler contre-intuitif," concède François Durovray qui s'explique. "Les autoroutes sont bouchées parce qu'il n'y a qu'1,2 passager par voiture. Notre idée c'est de garder le même nombre de voies, on réduit un peu la largeur et on dégage de l'espace pour créer des voies bus express permettant de rejoindre Paris plus rapidement." Une solution moins coûteuse que de créer des réseaux de transports "ex-nihilo" justifie aussi l'élu LR.

Une écotaxe sur les poids-lourd

"La Grande Couronne a le droit d'avoir des investissements. On demande à l'Etat qui est propriétaire des routes d'avoir ce plan en faveur de la Grande Couronne." François Durovray propose aussi le retour de l'écotaxe sur les poids lourds : "une proposition courageuse". "C'est la façon de faire contribuer les poids lourds étrangers au financement de nos routes". En 2013, le gouvernement avait abandonné l'idée à la suite du mouvement des "Bonnets rouges". "Les choses ont évolué, la conscience écologique a augmenté, nous estimons que c'est le moment. 40% des poids lourds sont immatriculés à l'étranger et trois-quart d'entre eux ne font pas le plein en France. Une piste de bon sens si l'on se place en tant qu'usager des transports en Ile-de-France."

Dans ce rapport, les élus proposent aussi de revoir les tarifs des transports pour les Franciliens de Grande Couronne. "Lorsque l'on va occasionnellement à Paris, le prix du billet est cher, c'est un dossier qu'il faut ouvrir", lance François Durovray.

Ce rapport a-t-il une chance d'aboutir sur des réalisations concrètes ? "J'ai l'occasion d'en parler avec la présidente de Région, elle-même favorable à l'écotaxe", indique le président LR de l'Essonne. La discussion est aussi engagée avec le ministre des Transports et le Premier ministre. "Je ne dis pas qu'ils vont retenir les propositions de ce rapport mais j'espère faire avancer le schmilblick".

Participez à notre consultation

