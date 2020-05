Transports en Ile-de-France : ce qui va changer dans les bus dès ce lundi

Ceux qui vont se déplacer en bus à partir du lundi 11 mai 2020 à Paris et en Ile-de-France vont devoir s'adapter à de nouvelles règles. Pour la sécurité sanitaire des chauffeurs et des usagers, les compagnies de bus ont pris une série de mesures.

A partir du lundi 11 mai 2020, premier jour du déconfinement, le trafic des bus sera un peu plus normal. Pour garantir la sécurité sanitaire des usagers et des salariés, il y a des changements.

Les gestes barrières ainsi que les mesures spécifiques prévues dans les transports en commun sont affichés dans les bus et aux arrêts selon les directives d’Ile-de-France Mobilités.

Attention aux amendes même si pour le début de la semaine du 11 mai la police sera sûrement indulgente.

Ce qui change à partir du 11 mai

Seuls ceux qui auront une attestation de leur employeur ou qui se déplacent pour motif impérieux (raison de santé, convocation de justice ou accompagnement d'un enfant) pourront prendre le bus aux heures de pointe (entre 6h30 et 10h30 et entre 15h30 et 19h30).

Désormais il faudra monter dans le bus par la porte arrière.

Il faudra porter un masque.

Il ne sera plus possible d'acheter son ticket de bus à bord.

Un siège sur deux sera condamné, on ne pourra pas s'y asseoir.

ll y aura un marquage au sol pour aider les voyageurs à respecter les distanciations physiques.

Le conducteur sera isolé derrière une vitre de protection et il portera des gants comme tous les agents de terrain.

Des équipes de médiation et de contrôle seront présents aux principaux arrêts afin d’aider à la bonne gestion des flux de voyageurs.

Les bus seront désinfectés tous les jours, notamment les points de contacts entre le public et le matériel.

Nouveaux horaires pour le réseau de bus TICE

Pour le Centre Essonne, le réseau TICE qui transporte 87.000 voyageurs par jour sur 19 lignes régulières, circulera selon de nouveaux horaires, disponibles sur Internet. Ces horaires sont consultables dès le 8 mai et correspondent à ceux qui devaient initialement être mise en place à compter de début juillet.

A compter du 15 mai 2020 à 14h00, l’Agence Bus Centre Essonne, située au 1er étage en Gare d’Evry-Courcouronnes sera ouverte au public. Afin de respecter les mesures de distanciation sociale, 6 personnes maximum pourront être présentes dans l’agence. Des moyens de protection sanitaire ont été mis en place.

A Paris, du gel hydoalcoolique aux arrêts de bus

A Partir de lundi, il y aura des distributeurs gratuits de gel hydroalcoolique aux arrêts de bus. La Mairie de Paris a confié la gestion de ce service à JCDecaux.