Transports en Ile-de-France : de grosses perturbations à prévoir cet été en raison des chantiers

Calendrier chargé pour les travaux cet été sur le réseau de transports en commun d'Ile-de-France. De très nombreux chantiers vont perturber le quotidien des voyageurs, a prévenu ce mardi Ile-de-France Mobiltiés (IDFM). "Ces chantiers sont indispensables pour améliorer les transports du quotidien", assure Grégoire de Lasteyrie, vice-président d'IDFM.

Plus d'une vingtaine de lignes sont concernées par des interruptions de trafic : les 5 lignes de RER, 9 lignes de métro (4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14), 7 lignes de train (H, J, K, L, P, N, U) et 4 lignes de tramways (T1, T2, T3a et T3b). Près de 4, 2 milliards d'euros sont investis (2 milliards d'euros pour SNCF Réseau et 2,2 milliards pour la RATP) afin de moderniser le réseau et préparer l'arrivée des nouveaux trains, a expliqué Grégoire de Lasteyrie.

Plus d'une vingtaine de lignes de transport sont concernées par les travaux d'été - IDFM

Les cinq lignes de RER en chantier

RER A : la ligne sera fermée du 5 au 20 août entre Cergy-Le Haut et Conflans-Fin d'Oise ainsi que du 9 au 18 août entre Nation et Val-de-Fontenay et Nation et Fontenay-sous-Bois.

RER B : la ligne sera la plus affectée, avec notamment une interruption sur l'axe nord du 12 au 14 août, entre Paris-Nord et Mitry-Claye.

Le lundi 14 août notamment, malgré la mise en place de "nombreux bus de remplacement", Jean-François Perrin, directeur de production de Transilien SNCF Voyageurs, préconise aux passagers de "reporter leurs voyages ou bien de privilégier le télétravail", car le "niveau de substitution sera insuffisant par rapport au volume de voyageurs".

Sur l'axe sud, différents tronçons du RER B seront fermés à des dates variables, avec en particulier une coupure de Fontaine-Michalon à Massy-Palaiseau du 14 au 21 juillet et du 5 au 20 août, pour le remplacement de deux ponts.

RER C : la ligne sera notamment fermée du 15 juillet au 26 août entre Pont de Rungis et Massy-Palaiseau.

RER D : les trains circuleront uniquement dans un sens du 10 au 29 juillet et du 31 juillet au 26 août :

En semaine, les trains circulent de 4h25 à 9h en direction de Paris et de 16h35 à 21h les trains circulent dans le sens Paris vers la province. L’autre sens de circulation est assuré par un service de bus de substitution

Le week-end, les trains circulent en direction de Paris du matin jusqu’à 14h55 et dans l’autre sens de 15h à la fin du service. L’autre sens de circulation est assuré par un service de bus de substitution

RER E : dans le cadre du projet EOLE, certaines gares parisiennes feront l’objet de reports de circulations :

les gares d’Haussmann Saint Lazare et Magenta les week-ends du 3, 4 et 10, 11 juin

les gares d’Haussmann Saint Lazare, Magenta et Rosa Parks le week-end du 17 et 18 juin

la gare d’Haussmann Saint Lazare du 19 juin au 28 juin

La gare de Chelles Gournay sera fermée les 29 et 30 juillet, 5 et 6 août, 11 et 12 août, 19 et 20 août et 26 et 27 août,

Neuf lignes de métro en travaux

Ligne 4 : la ligne sera entièrement fermée entre les stations Montparnasse (terminus provisoire) et Bagneux-Lucie Aubrac du 9 au 11 juin inclus. Des bus de remplacement circuleront dans les deux sens.

Le trafic sera également interrompu entre les stations Porte de Clignancourt et Barbès-Rochechouart du 12 août au 17 août inclus.

Ligne 5 : la ligne sera fermée entre Gare du Nord et République du 19 juillet au 11 août 2023

Ligne 6 : le trafic sera interrompu entre les stations Nation et Bercy du 22 juillet au 27 août inclus

Ligne 7 : la ligne sera fermée de La Courneuve 8 Mai 1945 à Gare de l’Est (terminus provisoire) du 13 au 18 juillet 2023 inclus

Ligne 9 : une interruption de trafic est prévue sur l’ensemble de la ligne 9 le dimanche 3 septembre 2023

Ligne 11 : la ligne sera fermée les dimanches 9, 30 juillet et 27 août 2023

Ligne 12 : la ligne sera fermée entre Front Populaire et Jules Joffrin du 2 au 8 août 2023 inclus

Ligne 13 : la station Porte de Saint-Ouen sera fermée du 19 juillet au 18 août inclus

Ligne 14 : la ligne est fermée toute la journée, samedi 24 et dimanche 25 juin, samedi 15 et dimanche 16 juillet et du samedi 29 juillet au vendredi 11 août inclus

Des chantiers sur 7 lignes de trains de banlieue

Ligne J : du 10 juillet au 13 août aucun train ne circule entre les gares d’Epône Mézières et Mantes-la-Jolie

Les 8 et 9 juillet, fermeture Paris St Lazare - Mantes.

Les 5 et 6 août, les 19 et 20 août et les 26 et 27 août, aucun train ne circule entre les gares des Mureaux et Mantes-la-Jolie

Les 8 et 9 juillet et les 12 et 13 août, aucun train ne circule entre les gares d’Issou Porcheville et Mantes-la-Jolie

Les 12 et 13 août, les 19 et 20 août, et 26 et 27 août, aucun train ne circule entre Paris Saint-Lazare Saint-Cloud / Garches - Marnes la Coquette

Ligne H : les 5 et 6 août, aucun train ne circule entre les gares de Ermont-Eaubonne – Valmondois et Pontoise – Persan Beaumont.

Ligne K : du 8 juillet au 14 août aucun train ne circule entre Paris gare du Nord et Mitry-Claye. Les voyageurs sont invités à se reporter sur le RER B

Ligne L : du 5 au 20 août, aucun train ne circule entre les gares de Maisons Laffitte et Cergy-le-Haut. Les 15 et 16 juillet, les 22 et 23 juillet et les 29 et 30 juillet, la gare de Cergy Préfecture ne sera pas desservie dans les deux sens de circulation

Ligne N : du 8 juillet au 13 août, aucun train ne circule entre les gares de Plaisir Grignon et Mantes-la-Jolie

Ligne P : du 15 juillet au 27 août, aucun train ne circule entre les gares de Meaux et La Ferté Milon

Les 14, 15 et 16 juillet aucun train ne circule sur les branches Coulommiers et Provins

Du 3 juillet au 27 août, la gare de Nangis n’est pas desservie.

Ligne U : les 12 et 13 août, les 19 et 20 août, et 26 et 27 août, aucun train ne circule entre les gares de La Défense et Suresnes

Quatre lignes de tramways en travaux

T1 : les stations La Ferme, Libération, Hôtel de Ville de Bobigny et Bobigny – Pablo Picasso seront fermées du lundi 12 au mercredi 14 juin 2023 inclus

T2 : 11 stations seront fermées temporairement cet été :

du 12 au 27 août entre Pont de Bezons et La Défense

du 12 au 18 août entre Porte de Versailles et Issy – Val de Seine

T3a : fermeture entre Porte d’Italie et Porte de Vincennes du 27 juillet au 11 août

T3b : fermeture entre Porte de Vincennes et Porte de Pantin du 14 au 26 juillet inclus