La SNCF lance une campagne de sensibilisation contre les oublis d'objets et de bagages sur le RER C. La ligne est particulièrement touchée par ce phénomène en forte augmentation depuis le début de la crise sanitaire.

Transports en Ile-de-France : de plus en plus de bagages abandonnés avec la crise sanitaire

Les voyageurs seraient-ils devenus plus étourdis avec la crise du Covid? C'est en tout cas ce que constate la SNCF. Depuis le début de la crise sanitaire, le phénomène d'oublis d'objets et bagages en gare et à bords des trains a fortement augmenté sur le RER C. Une campagne d'affichage a été lancée sur cette ligne mardi pour sensibiliser les voyageurs aux conséquences sur le trafic des trains.

En septembre 2020, sur le RER C, les bagages abandonnés ont entraîné 656 heures perdues et touché 2792 trains. C'est autant de pertubations sur la ligne en un mois que sur toute l'année 2019. Une forte hausse qui serait liée à la Covid-19 selon la SNCF. "Avec le port du masque, le champ visuel est réduit et les préoccupations dans les transports en commun ne sont plus tout à fait les mêmes", écrit la compagnie ferroviaire dans un communiqué. "Les voyageurs portent davantage leur attention sur l’environnement et les personnes qui les entourent plutôt que sur leurs effets personnels".

Un bagage oublié entraîne 1h45 de retard

Et un oubli de la part d'un voyageur peut avoir des conséquence sur des milliers d'autres. Rien que mardi, le trafic sur le RER C a été coupé deux fois à cause de bagages abandonnés. Est considéré comme colis suspect tout objet qui ne tient pas dans une main (valise, sac à main, sacoche d’ordinateur, sac de courses, glacière). A chaque fois qu'un colis est repéré, les trains sont suspendus le temps de l'intervention des démineurs, rappelle la SNCF. Des délais qui peuvent durer de 15 minutes à 3 heures. Le temps pour les démineurs de se rendre sur les lieux et de suivre leur procédure.

Les conséquences sont donc lourdes pour le trafic. Pour un seul objet oublié, il faut compter 1h45 de retards, 700 voyageurs et 6 trains concernés en moyenne. Et au total jusqu'à 3 heures de perturbation sur le trafic. Pour sensibiliser les voyageurs, la SNCF a donc lancé cette campagne de sensibilisation sur le RER C, sous forme d'affiches sur les murs et de stickers au sol, en plus des annonces sonores dans les gares et les trains.

La SNCF espère encourager les voyageurs à être plus attentifs à leurs affaires et à celles des autres, en signalant aux autres usagers les objets qu'ils pourraient oublier. Cette campagne s’étendra ensuite à l’ensemble des lignes du réseau. Depuis 2014, le nombre de bagages oubliés a augmenté de 122% sur le réseau Transilien avec une moyenne de quatre signalements par jour.

Participez à notre consultation

"Vous avez repéré ou imaginé une solution pour améliorer le quotidien autour de chez vous ? Vous avez identifié des besoins locaux et vous avez des idées pour y répondre ? Avec “Ma solution”, France Bleu vous donne la parole : partagez votre expérience, signalez les initiatives les plus utiles, faites vos propositions et donnez votre avis sur celles des autres. La solution, c’est vous !"