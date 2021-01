Transports en Ile-de-France : des vitres communicantes dans l'Orlyval

Les vitres des navettes Orlyval vont progressivement être équipées d'écrans pour informer les voyageurs sur les vols au départ de l'aéroport ou les horaires du RER B. Une innovation qui va également être testée dans les bus, métros et tramways franciliens.

Les écrans incrutés dans les vitres de l'Orlyval donne des informations sur le trafic du RER B, des avions et aussi la météo

Pour avoir des informations sur l'état du trafic, regardez par la fenêtre! Ou plus précisément sur les vitres de l'Orlyval, le métro automatique desservant l'aéroport d'Orly. "Dès aujourd’hui, une navette équipée de 4 vitres intelligentes informe en temps réel les voyageurs en complément des informations diffusées sur les quais et le site internet", indique dans un communiqué Orlyval, filiale de RATP Dev et de la RATP. Le déploiement des écrans sur les 7 autres rames est prévu d’ici la fin de l’année.

Les écrans diffusent des informations utiles aux voyageurs, qui s'adaptent en fonction du sens de circulation. Vers l'aéroport, ils indiquent les vols au départ de l'aéroport d'Orly et la météo des villes de destination. En direction d'Antony, les passagers peuvent voir les horaires de passage du RER B ou l'état du trafic dans les transports franciliens. Des informations liées à l'actualité internationale sont aussi diffusées via la chaîne France 24, partenaire du projet.

Des vitres communicantes bientôt dans les bus

L'installation de ces écrans LCD a représenté un véritable défi technique. "Le choix d'intégrer les écrans dans les vitres de la navette a été fait pour ne pas prendre sur le volume proposé aux clients", explique Lionel Le Fessant, directeur commercial et stratégie chez Orlyval, dans une vidéo de présentation. "La principale difficulté a été d'intégrer des câbles dans un matériel qui a 30 ans d'âge".

Le système intéresse Ile-de-France Mobilités. Plusieurs expérimentations vont être lancées dès cette année dans les transports franciliens. Une quinzaine de bus vont être équipés de ces "écrans intelligents" installés dans les vitres. Et d'autres tests sont envisagés à bord de tramways et de métro dans le courant de l'année.