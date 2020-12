Transports en Ile-de-France : l'ouverture à la concurrence commencera en 2023

D'autres trains que ceux de la SNCF pourront bientôt rouler en Ile-de-France. L'ouverture à la concurrence, demandée par l'Europe, avance à grand pas. Le conseil d'administration d'Ile-de-France Mobilités, l'autorité organisatrice des transports dans la région, a voté mercredi le calendrier, ligne par ligne.

Cette ouverture à la concurrence n'est pas synonyme de "privatisation", a précisé Valérie Pécresse, la présidente d'IDFM lors d'une conférence de presse mercredi. "Même si elle permet effectivement à un opérateur privé de faire rouler des trains sur le réseau francilien".

"Cela nous permettra de challenger la SNCF, à la fois sur la qualité de service et aussi sur le prix", indique Valérie Pécresse, en vantant le modèle allemand où l'ouverture à la concurrence a, selon elle, permis d'augmenter la fréquentation des transports de 54% et fait baisser les coûts d'exploitation en augmentant la productivité. "Il s'agit d'une _saine émulation_".

Les lignes de tram-trains, premières concernées

L'ouverture à la concurrence commencera sur les lignes de tramways exploitées par la SNCF : les lignes T4 et T11, en Seine-Saint-Denis (ainsi que la branche Esbly-Crépy de la ligne P). Les appels d'offres seront lancés dès la mi-2021 avec l'arrivée possibles de nouveaux opérateurs dès 2023.

Pour les futurs trams-trains T12 et T13, actuellement en construction, l'appel d'offres est prévu début 2022, la désignation du vainqueur en 2023 pour une arrivée en décembre 2024.

Les trains de banlieue à partir de 2025

Les lignes J et L du réseau Saint-Lazare seront les premières lignes de trains de banlieue qui pourront être exploitées par un autre opérateur à partir de 2025. Suivront les lignes N et U du faisceau Montparnasse un an plus tard.

Pour la ligne R depuis la Gare de Lyon, Ile-de-France Mobilités hésite encore, avec l'arrivée du possible nouvel opérateur en décembre 2026 ou 2027. La ligne P (Gare de l'Est) devrait suivre en décembre 2027, et les lignes H et K (Gare du Nord) un an plus tard.

Les RER jusqu'en 2039

Le RER E sera la première ligne de RER à être ouverte à la concurrence en décembre 2027. Le processus sera enclenché plus tardivement pour les autres lignes de RER, plus complexes à opérer. Respectivement décembre 2032 et décembre 2033 pour les lignes D et C du RER.

Pour les lignes A et B, partagées avec la RATP, la loi ne prévoit pas d'ouverture à la concurrence avant le 31 décembre 2039. Même chose pour les lignes de métro historiques. Une disposition que regrette Valérie Pécresse. "J'ai demandé au gouvernement d'ouvrir à la concurrence les lignes de la RATP dès 2030", précise la présidente d'IDFM. Sans succès jusqu'ici.

Les syndicats et associations d'usagers inquiets

Ce calendrier inquiète certaines associations d'usagers, qui le trouvent trop précipité. "Ce qui nous fait peur, c'est de mettre en concurrence en premier les lignes du réseau Saint-Lazare, qui est très complexe, avec un train toutes les 30 secondes, sans avoir de retour d'expérience", explique Arnaud Bertrand, président de l'association d'usagers Plus de Trains.

"Comment on fait si cela marche pas. Regardez pour le Vélib', avec le changement d'opérateurs, il y a eu des problèmes pendant un an. On ne peut pas risquer d'avoir la même chose sur les trains de banlieue".

Les syndicats de la SNCF, opposés à cette ouverture à la concurrence ont quant à eux manifesté devant le siège d'Ile-de-France Mobilités mercredi matin à l'appel de la CGT, Sud Rail, et Solidaires. "Ce projet n’amènera aucune amélioration, ni à la qualité de l’offre, ni à la qualité du service. Bien au contraire, nous affirmons qu’il sera néfaste économiquement, impactera négativement le service aux usagers", écrivent-ils dans un communiqué.