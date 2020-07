La région Île-de-France et une quinzaine d'associations d'usagers des transports en commun lancent une pétition pour demander à l'Etat de prendre en charge le déficit lié à la crise du coronavirus.

Transports en Île-de-France : la région et les usagers lancent une pétition commune pour faire payer l'Etat

"Ce n'est pas aux usagers de payer mais à l'Etat !" : voilà le nom d'une pétition commune lancée par la région Île-de-France et une quinzaine d'associations d'usagers des transports en commun. Cette pétition veut interpeller le président de la République et le Premier ministre pour demander à l'Etat de payer les pertes de recettes dans les transports à cause du coronavirus.

Une perte de recette de 2.6 milliards d'euros

Selon le communiqué envoyé par la région Île-de-France, le manque à gagner lié à la crise du coronavirus s'élève déjà à 2.6 milliards d'euros. Le 8 juillet dernier, Île-de-France mobilités s'est déclarée en cessation de paiements, ce qui signifie qu'elle ne peut plus payer la SNCF et la RATP. "Nos transports publics sont donc en péril", rappelle la région, qui assure : "L'urgence est réelle" pour les 5 millions d'utilisateurs quotidiens du réseau francilien.

La région estime qu'il est "hors de question" de combler ce déficit en reportant les investissements prévus sur le réseau ou le matériel roulant. De la même manière, elle exclut de reporter ce manque à gagner sur les abonnements, dont elle estime qu'ils pourraient augmenter de 20 euros par mois pendant cinq ans. "Ce serait inacceptable à l'heure où la priorité doit être donnée à la relance économique du pays et que des efforts sont quotidiennement demandés aux Français."