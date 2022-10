Ile-de-France : la SNCF appelle les salariés à télétravailler d'autres jours que le vendredi

C'était censé être une des solutions pour pallier les carences des transports en commun en Ile-de-France. Finalement le télétravail a aussi des effets pervers. "Mal réparti sur la semaine, le télétravail n’a pas apporté tous les bénéfices escomptés sur les conditions de transport des Franciliens", indique une étude publiée jeudi par l'Institut Paris Région et Transilien SNCF sur le "mass transit" (RER, trains, métro).

ⓘ Publicité

Si la fréquentation dans les transports en commun franciliens, oscille entre 80 et 85% de son niveau de 2019, certains jours sont bien plus saturés que d'autres en raison du choix des salariés quant aux jours télétravaillés. "Il y a un écart de 18% entre le mardi, jours le plus fréquenté - et le vendredi ", a indiqué Sylvie Charles, la directrice de SNCF Transilien lors de la remise de l'étude.

"Cela vient diminuer les avantages qu'on peut obtenir du télétravail avec des transports moins surchargés par exemple", a-t-elle indiqué. "Un tel différentiel n'est bon pour personne et l'intérêt est de mieux lisser car dès qu'il y a surcharge, il y a des risques de bousculade, les conducteurs ne peuvent pas respecter le temps de stationnement et par effet boule de neige, le système de transport est moins efficace", a insisté Sylvie Charles.

La fréquentation des centres commerciaux en baisse le vendredi

Ce déséquilibre a aussi des conséquences sur la vie économique pointe l'étude, avec une baisse de fréquentation de 44% des centres commerciaux proches des bureaux le vendredi par rapport au jeudi. "Le lissage des jours de pointe, phénomène qui se retrouve dans d’autres capitales européennes, est donc un enjeu pour nombre d’acteurs économiques en Île-de-France".

Sur la route aussi, certains jours sont plus chargés que d'autres, le mardi et le jeudi notamment mais l'impact du télétravail est moindre selon les auteurs de l'étude. D’abord parce que les trajets en lien avec le travail représentent seulement 31% des déplacements en voiture, alors que cette part s’élève à 60% des déplacements en train et en RER.

Ensuite, les utilisateurs de transports ont des emplois plus susceptibles d'être télétravaillés. Plus de la moitié (55%) des clients Transilien télétravaillent au moins une fois par semaine, soit 12 points de plus que la moyenne francilienne (43%).