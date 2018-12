Transports en Ile-de-France : la gauche régionale diffuse le "Livre noir" de Valérie Pécresse

Île-de-France, France

Alors que Valérie Pécresse affirme ce lundi que le prix du Pass Navigo n'augmentera pas en 2019, le groupe "Ensemble Ile-de-France" diffuse ce même jour son "Livre noir des transports en Ile-de-France" et "Le vrai bilan du système Pécresse". Deux dossiers d'une vingtaine de pages (pour le premier) et d'une quarantaine (pour le second). Dedans, le groupe "Ensemble Ile-de-France" reproche à Valérie Pécresse (présidente de la région Ile-de-France depuis 2015) son "désengagement des Franciliens et des Franciliennes", son "abandon de la région" car Valérie Pécresse se rêve - disent-ils - "Présidente de la République plutôt que Présidente de Conseil régional." En ligne de mire principalement sa gestion des Transports en commun.

Valérie Pécresse laisse les Franciliens galérer dans les transports en commun

C'est ce que dit le groupe "Ensemble Ile-de-France" dont fait partie Yannick Trigance, conseiller régional : "Nous avons souhaité expliquer de manière transparente comment madame Pécresse, aujourd'hui, utilise la région à des fins personnel et carriériste, en se désintéressant du quotidien des Franciliennes et des Franciliens."

Parmi les critiques faites par le groupe "Ensemble Ile-de-France", l'audit dont la région fait l'objet depuis janvier, le manque d'aide aux particuliers pour qu'ils arrêtent le diesel, l'absentéisme de Valérie Pécresse à la région, ou encore l'augmentation du prix du Pass Navigo depuis 2015 et ce malgré l'annonce faite ce lundi par la présidente de région de ne pas l'augmenter en 2019. Roselyne Sarkissian, élue de Seine-et-Marne et conseillère régionale : "Quand on a une situation aussi dégradée des transports, c'est injustifiable. Il faut également comprendre qu'il y a une forme de réalisme chez Valérie Pécresse : un mouvement des "gilets jaunes" qui en appelle légitimement à une hausse du pouvoir d'achat, aller leur expliquer qu'il n'y a pas d'alternative à la voiture et qu'on va augmenter les tarifs, c'était non présentable pour la présidente."

Les deux dossiers diffusés ce lundi par le groupe "Ensemble Ile-de-France". © Radio France - Kathleen Comte

De son côté, Othman Nasrou, président du groupe Les Républicains et Indépendants au Conseil régional d'Ile de France répond à ces critiques : "Depuis trois ans la région a enfin pris une autre trajectoire, on a une dette qui est maîtrisée alors qu'elle avait triplé. _Je suis très fier du bilan de mi-mandat avec Valérie Pécresse_. Quant aux oppositions qui essaient d'exister avec des mensonges n'iront pas très loin avec cette stratégie."

Les critiques faites par le groupe "Ensemble Ile-de-France" et les réponses de la Région

Sur l'audit de la Commission européenne :

Le groupe "Ensemble Ile-de-France" dit : "Depuis janvier 2018, la Région Ile-de-France fait l'objet d'un audit approfondi de la part de l'Union européenne, suite à la découverte des défaillances graves dans la gestion des fonds européens. Ces derniers qui s'élèvent à 480 millions d'euros jusqu'en 2020 pourraient échapper à la Région et donc aux collectivités, associations et entreprises de notre territoire."

Othman Nasrou, président du groupe Les Républicains au Conseil régional d'Ile-de-France répond : "La Commission européenne a effectivement soulevé des difficultés dans la gestion des fonds européens de la Région et pour être précis ils ont mis en cause des choix qui ont été faits par la précédente majorité. Donc là l'ancienne majorité de gauche nous reprochent des choix qu'elle a faits et qui ont rendu très compliqué la gestion des fonds européens. Je précise que pas un euro des fonds européens n'a été perdu à ce stade, au contraire, nous avons mis les bouchées doubles pour faire en sorte que ces fonds soient bien gérés."

Sur les transports en commun en Ile-de-France

Le groupe "Ensemble Ile-de-France" dit : "Les transports en commun n'ont jamais été aussi défaillants et la Région n'a jamais été aussi désengagée pour trouver des solutions."

Othman Nasrou, président du groupe Les Républicains au Conseil régional d'Ile-de-France répond : "La question des transports est la plus emblématique en Ile-de-France et nous payons aujourd'hui 17 années de sous-investissement chronique de la part de la précédente majorité qui aujourd'hui nous donne des leçons. En 2015, avant l'élection de Valérie Pécresse, la Région ne mettait que 500 millions d'euros par an pour les transports et aujourd'hui nous en sommes à plus de 720 millions, soit une augmentation de plus de 30% en seulement trois ans."

Sur le Pass Navigo

Le groupe "Ensemble Ile-de-France" dit : "Sur la promesse du Pass unique à 70 euros maintenu sans hausse d'impôts, la présidente de la Région a menti aux Franciliens. Depuis deux ans, nous assistons à une envolée des tarifs du Pass Navigo. De 70 euros, le coût est passé à 75,20 euros depuis le 1er août 2017. Nous demandons le gel des tarifs du Pass Navigo."

Othman Nasrou, président du groupe Les Républicains au Conseil régional d'Ile-de-France répond : "Notre engagement pendant la campagne ce n'était pas de ne pas augmenter le tarif du Pass, c'était de maintenir le tarif unique soit le dézonage qui avait été voté trois mois avant l'élection et qui avait fait baisser le prix du Pass en grande couronne de 110 euros à 70 euros alors qu'il n'y avait pas l'argent. C'est une impasse financière qui nous a été laissée de 480 millions d'euros. C'est ce qu'on appelle un chèque en bois. Ce Pass n'était pas financé. Chaque euros d'augmentation du prix du Pass Navigo est strictement réservé aux nouveaux investissements."