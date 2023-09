Transports en Ile-de-France : le passe Navigo devrait passer à 86 euros par mois en 2024

La hausse devrait être beaucoup moins forte que l'an dernier. Les tarifs des transports devraient augmenter de 2,6% en 2024, soit pour "les usagers une contribution à hauteur de l'inflation", a déclaré Valérie Pécresse, la présidente d'Ile-de-France Mobilités (IDFM) lors d'une conférence de presse ce mardi.

Avec cette augmentation, le tarif mensuel du passe Navigo passerait à 86,30, soit 2,20 euros de plus que les 84,10 euros actuels. Les tarifs définitifs ne seront toutefois fixés qu'au mois de décembre, lors du vote du budget d'Ile-de-France Mobilités.

Après la forte augmentation de 12% de ce passe Navigo en 2023, il s'agirait d'une "modération tarifaire" en 2024, a estimé Valérie Pécresse, qui s'exprimait à l'occasion de la signature d'un protocole d'accord avec l'Etat sur le financement des transports en commun franciliens sur la période 2024-2031.

Ces tarifs ne seront toutefois définitifs qu'à l'issue des négociations avec les collectivités locales (les départements et la Ville de Paris). Valérie Pécresse souhaite qu'elles augmentent leur contribution, comme va le faire la Région qu'elle préside. "Je compte sur les départements, sur la Ville de Paris. La région fera cet effort" afin de "servir la modération tarifaire", a-t-elle déclaré, en soulignant que "la contribution des usagers dépend" de cet accord avec les collectivités locales.

Ce protocole d'accord prévoit aussi une hausse de la taxe que versent les entreprises parisiennes et celles de la petite couronne ainsi qu'une augmentation de la taxe de séjour, payée par les touristes. Au total, IDFM compterait ainsi 800 millions d'euros de plus en 2024. C'est la somme "qu'il nous faut l'an prochain en plus", a indiqué Valérie Pécresse.