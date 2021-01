Transports en Ile-de-France : quoi de neuf en 2021?

Si la crise sanitaire n'entraîne pas de nouveaux retards dans les chantiers, 2021 devrait apporter son lot de nouveautés en matière de transports. Délaissés avec la crise sanitaire et l’essor du télétravail, ils n’ont toujours pas retrouvé le niveau de fréquentation d’avant-crise. Ces nouveautés devraient toutefois attirer de nouveaux voyageurs.

Trois nouvelles stations de métro

La première nouveauté de l’année ne se fera pas attendre très longtemps. L’ouverture de la station Porte-de-Clichy sur la ligne 14 doit avoir lieu d’ici la fin du mois de janvier, un peu plus d’un mois après la mise en service du prolongement de la ligne automatique vers Saint-Ouen.

Un autre prolongement est attendu à la fin de l’année sur la ligne 4 du métro. Elle ira jusqu’à Bagneux et comptera deux nouvelles stations. L’automatisation de cette ligne en revanche n’est prévue que pour 2022. La pose des portes palières se poursuit cette année.

Un nouveau tramway

Une nouvelle ligne de tramway va faire son apparition dans le Val-de-Marne au mois d'avril. Le tram T9, exploité par Keolis, reliera Orly à la Porte de Choisy à Paris. Cette ligne, exploitée par Keolis, est très attendue pour désaturer la ligne de bus 183 et accompagner le développement de cette zone du Val-de-Marne en pleine expansion.

Des trains neufs pour Transilien

Les trains Régio 2N qui équipent déjà une partie du RER D et la ligne R, arrivent progressivement sur la ligne N du Transilien, d'abord sur l'axe Paris Sèvres Rive Gauche. Au total 73 de ces rames plus capacitaires et plus modernes doivent être déployées d'ici 2022.

Les premiers RER Nouvelle Génération (NG), très attendus, sont prévus pour la fin de l'année sur le RER D.

Sur la ligne L du Transilien, le déploiement des Franciliens se poursuit. Ces nouveaux trains, plus spacieux et plus confortables, équiperont toute la branche Paris Saint-Lazare Maisons-Laffitte Cergy Le Haut. D'ici 2022, ils seront déployés sur la totalité de la ligne L ainsi que des lignes P, H, K et J.