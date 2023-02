Transports en Île-de-France : trafic ferroviaire amoindri pendant les vacances en raison des travaux

Les trains et RER circuleront au compte-gouttes ces deux prochaines semaines en raison de travaux de modernisation et de prolongement de lignes.

La SNCF compte profiter des vacances scolaires pour mener à bien les travaux prévus sur le réseau francilien. Il s’agira donc d'anticiper ses trajets car peu de RER et de trains circuleront ces deux prochaines semaines le week-end et le soir.

Trois aiguillages et près de 1 kilomètre de voies seront notamment renouvelés dans le secteur de Pantin, impactant le RER E, la ligne P, le TGV et le TER samedi 18 et dimanche 19 février, ainsi que le week-end suivant.

Sur le RER A, les trains arrêteront de circuler entre Sartrouville et Cergy-le-Haut à partir de 21h40 en semaine, et ce du lundi 27 février au vendredi 3 mars.

Le RER B observera lui une fermeture entre Gare du Nord et Aulnay-sous-Bois ce week-end. Des navettes de remplacement seront mises en place entre Saint-Denis-Stade-de-France (accessible par le RER D) et Aulnay-sous-Bois. En semaine, le trafic nord s’arrêtera à 22h45 depuis Gare du Nord.

Sur le RER C, le trafic sera interrompu ce week-end entre Invalides et Versailles-Château-Rive-Gauche, Saint-Quentin-en-Yvelines et Pontoise. Jusqu’au 28 février, les trains ne circuleront plus dès 21h30 entre Versailles-Chantiers et Paris-Austerlitz, et à partir de 22h30 l’entièreté de la ligne.

Sur le RER E : les gares Rosa-Parks et Pantin ne seront qu’en partie desservies et aucun train ne circulera entre Haussmann et Nogent-Le Perreux, Villiers-sur-Marne, le Plessis-Trévise et Tournan. Jusqu’au 3 mars, le trafic s’arrêtera à 22h15 en semaine, pour les RER de Haussmann Saint-Lazare à Chelles-Gournay, et à 22h30 vers Villiers-sur-Marne et Tournan.

Des perturbations sur les trains de banlieue

Pour ce qui est de la ligne H, le trafic sera stoppé entre Paris-Gare-du-Nord et Saint-Denis à partir de 21h30 jusqu’au 17 février en semaine. Les usagers pourront se rabattre sur la ligne D du RER, mais jusqu’à 22h30.

Sur la ligne P, aucun train ne circulera ce week-end entre Gare de l’Est, Provins et Coulommiers. Jusqu’au 24 mars, le trafic sera également interrompu en semaine à partir de 22h30 de Gare de l’Est à Meaux et Château-Thierry, et à partir de 21h45 en direction de Provins.

Enfin, aucun train ne circulera entre Plaisir-Grignon et Mantes-la-Jolie le week-end du 25-26 février sur la ligne K et sur la ligne N. Cette dernière s’arrêtera aussi à 21h30 en direction de Mantes-la-Jolie, et à 22h30 vers Dreux. La SNCF indique également que l’offre est réduite sur les lignes L et J.