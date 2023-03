Transports en Île-de-France : vers un retour de l'offre à 100% en avril ?

Un retour de l'offre à 100% jusqu'ici fixée 98%, et très attendu par les usagers. En avril, les transports franciliens sont censés fonctionner normalement, c'est l'objectif fixé par l'autorité régulatrice des transports en Ile-de-France, Île-de-France Mobilités, aux opérateurs. La présidente, Valérie Pécresse a convoqué tous les transporteurs vendredi 24 mars pour faire le point.

ⓘ Publicité

Avril, un pari ambitieux

"Cela va mieux, même si le compte n'y est pas", résume Valérie Pécresse, la présidente d'Île-de-France Mobilités. Concernant le métro, la situation s'améliore en mars malgré les grèves à répétition depuis mi-janvier.

Mais une grande moitié du réseau reste en dessous des objectifs notamment les lignes 6, 8, 12, 13. Les raisons : la vétusté du matériel, l'absentéisme, les problèmes de recrutement (...). "C'est devenu invivable, avec les grèves en plus", témoignage une habituée de la ligne 13.

Les RER B et D en souffrance

Six lignes remplissent leurs objectifs : les RER A et E, mais aussi les lignes de train H, K, N, U. En revanche, de grandes difficultés sont visibles sur les RER B et D, mais aussi sur les lignes J et L, très impactées par les mouvements sociaux. Il y avait 80 trains supprimés par jour en janvier, et seulement 34 en mars.

Bonne nouvelle, la ponctualité des bus progresse. En janvier, 17% d'offres non réalisées en petite couronne, contre 12,5% en mars, à cause notamment du manque de conducteurs.

"Nous allons recruter"

Un retour de l'offre à 100%, cela risque d'être compliqué en avril. La réponse de Jean Castex : le recrutement. 6300 personnes cette année en vue des Jeux Olympiques de 2024, espère le PDG de la RATP, confiant. Selon lui, 18.000 curriculum vitae ont été déposés entre le mois de janvier et le mois de mars. En revanche, la RATP ne trouve pas d'agents de maintenance ou de signalisation. 650 machinistes ont été recrutés depuis janvier 2023.