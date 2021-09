Transports en Moselle : des chauffeurs de bus Keolis entament une grève perlée

Plusieurs dizaines de chauffeurs du réseau Keolis 3 Frontières sont entrés dans une période de grève perlée qui durera jusqu'à la fin du mois de novembre. Une dizaine de lignes commerciales et de cars scolaires sont concernées.

Les chauffeurs réclament une meilleure rémunération et une amélioration de leurs conditions de travail

Si vous avez l'habitude de prendre un bus du transporteur Keolis 3 Frontières pour venir dans le centre de Metz ou ses environs, votre trajet pourrait connaître des perturbations dans les deux prochains mois. Plusieurs dizaines de chauffeurs sont entrés dans une période de grève perlée, qui durera jusqu'au 30 novembre.

Des ralentissements le matin et en fin d'après-midi

Les ralentissements auront lieu entre 7h et 8h le matin et entre 16h et 17h l'après-midi. Une grève générale aura également lieu toute la journée vendredi 1er octobre. Plusieurs lignes commerciales (voir liste ci-dessous), mais aussi des cars scolaires sont concernées.

"Nous demandons depuis des mois une amélioration de notre rémunération et de nos conditions de travail", explique Chérif Brahmi, représentant de la CGT, le syndicat qui a déposé le préavis de grève. Selon lui, au moins 70 chauffeurs en Moselle ont déjà déclaré qu'ils feraient grève.

Ils dénoncent notamment l'amplitude des horaires de travail des chauffeurs. "On peut nous demander de conduire jusqu'à 10 heures par jour, sur une amplitude de 14 heures. Souvent nos chauffeurs doivent faire de longues pause dans des dépôts où il n'y a rien à faire", illustre Chérif Brahmi.

Selon la CGT, les lignes concernées par les perturbations sont les suivantes :

C14

C16

C17

N18

N70

N82

N84

P101

P103

P111