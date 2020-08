Transports gratuits au Mans pour les écoliers : il faudra une carte Setram

Dès la rentrée 2020, les bus et les tramways seront gratuits pour les enfants de plus de 5 ans scolarisés au Mans et dans les autres communes membres de Le Mans métropole, jusqu'au CM2.

La mesure avait été votée fin juillet en conseil communautaire, elle entre en vigueur à la rentrée : à compter de ce mardi 1er septembre 2020, les bus et les tramways seront gratuitspour les enfants scolarisés dans le premier degré au Mans et dans toutes les autres communes membres de Le Mans métropole. Cela concerne les enfants de plus de 5 ans, puisque avant cet âge la gratuité s'applique déjà, et jusqu'au CM2. Pour en bénéficier, il faut cependant être doté d'une carte de transport Setram, comme l'indique le site internet du réseau de transports urbains de la métropole.

Les pièces à fournir

une pièce d'identité

une photo d'identité couleur récente

un justificatif de domicile de moins de 2 mois

un justificatif de scolarité

Pour créer la carte, il faut se rendre à l'Espace mobilité 65 avenue du Général de Gaulle au Mans, ouvert du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi de 9h à 18h. la Setram dispose également d'une boutique en ligne.