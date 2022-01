Transports gratuits, contexte sanitaire, covoiturage. France Bleu Nord prend les transports en commun ce lundi

Ilévia revendique plus de 700.000 voyages par jour sur les lignes de bus, de tram, ou de métro et l'entreprise mandatée par la Métropole Européenne de Lille vient de faire sa révolution en proposant la gratuité des transports aux moins de 18 ans, cela concerne 300.000 mineurs.

France Bleu Nord dans les transports

Une semaine après la mise en place de la gratuité, quel bilan? Pourquoi ne pas étendre la gratuité à tous les usagers? Qui va payer? Nous poserons la question à nos invités. A 6h45, le directeur général d'Ilévia Gilles Fargier sera en direct sur France Bleu Nord et à 7h45, c'est le président de la MEL Damien Castelain qui prendra sa place sur le strapontin Bleu.

L'occasion de parler de l'avenir des transports en commun, des bus électriques, des nouvelles lignes de tramway, de bus, des bandes de covoiturage sur l'A1 et de la meilleure manière de désengorger les routes et autoroutes de la métropole mais aussi de la lutte contre le covid 19 dans les transports pour les usagers et les 2.600 agents d'ilévia.

Laurent Dereux sera aux côtés des voyageurs entre 6h et 9h.