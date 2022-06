Transports : grève surprise à Saint-Lazare ce mercredi, les lignes L et J ainsi que le RER A perturbés

La plupart des voyageurs l'ont découvert ce matin en arrivant à la gare. Une grève "inopinée" a lieu ce mercredi sur le réseau Saint-Lazare. Les lignes L et J du Transilien et la branche Cergy-Poissy du RER A sont fortement perturbées, prévient SNCF Transilien sur son site Internet. Un mouvement de grève surprise des conducteurs de trains pour dénoncer leurs conditions de travail.

Dans un communiqué, le syndicat Sud-Rail Paris Saint-Lazare pointent du doigt "l'impact de travaux intensifs sur le réseau et le déploiement d'un nouveau logiciel" qui ont de fortes conséquences sur "leurs conditions de travail et leurs vies personnelles". Et de donner comme exemple : "là où auparavant l'entreprise communiquait 21 jours en amont sur les modifications de journées de service pour cause de travaux, ce délai est tombé ces derniers mois à deux ou trois jours, voire la veiller pour le lendemain".

Les agents avaient déjà fait grève pour les mêmes raisons vendredi 24 juin, jour de la finale du Top 14. Ce nouveau mouvement, non prévu cette fois, a le don d'agacer les associations de voyageurs. Une "grève illégale", selon l'association Plus de Train, qui s'interroge sur Twitter : "Que fait la direction de la SNCF pour que le climat social soit délétère au point que des conducteurs de train en arrivent à prendre des décision sanctionnables? C'est inacceptable que 200 000 Usagers soient en énorme galère depuis ce matin."

Le trafic est "fortement perturbé sur l'ensemble de la région de Paris Saint-Lazare jusqu'à la fin du service notamment ce soir pendant les heures de pointe", prévient la SNCF.