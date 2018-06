Paris, France

Bonne nouvelle si vous voulez profiter jusqu'au bout de la nuit, de la Fête de la musique cette année. Les transports en commun resteront en service dans la nuit de jeudi à vendredi.

Tarif spécial à 3,50 euros

Un forfait spécial à 3,50 euros sera également proposé aux non-abonnés. Il permettra de faire des trajets en illimité dans tout le réseau Île-de-France (sauf Orlyval) et à bord des différents moyens de transports de jeudi 17 heures, jusqu'à vendredi matin, 7 heures.

Tous les RER continueront à rouler cette nuit là (excepté le RER E) dans le sens Paris-Banlieue à l'exception des lignes A et B qui rouleront dans les deux sens. Les trains seront également assurés sur les lignes du Transilien J, L, N, P et R entre Melun et Montereau.

Horaires adaptés

Dans le métro, passé la fin du service habituel (1h15), les rames continueront de circuler sur les lignes 1, 2, 4, 6, 9 et 14. Quant aux bus, le réseau Noctilien en service de 00h30 à 5h30 sera adapté en fonction des contraintes de circulation.

Pour connaître les arrêts desservis, les horaires des trains et des bus, vous pouvez vous connecter au site Île-de-France Mobilités ou sur l'application ViaNavigo. Des dépliants sont également disponibles en gare.