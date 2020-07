Transports : l'État prêt à ouvrir des négociations pour un plan de soutien à Île-de-France Mobilités

Alors qu'Île-de-France Mobilités accuse des pertes de 2,6 milliards d'euros à cause de la crise du coronavirus, l'État est prêt à négocier un plan de soutien affirme ce mardi la présidente de région Valérie Pécresse après un rendez-vous au ministère de la Transition écologique.

Une issue à l'impasse. Après une réunion ce mardi entre la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse et les ministre de la Transition écologique et des Transports, Barbara Pompili et Jean-Baptiste Djebarri, le gouvernement se dit prêt à ouvrir des négociations "pour un plan de soutien global" affirme Valérie Pécresse.

Faute de garantie de financements de la part d'Île-de-France Mobilité, qui accuse un manque à gagner de 2,6 milliards d'euros à cause de la crise du Covid-19, la SNCF vient de décider de geler 80 projets en Île-de-France. De son côté, IDF Mobilités assure ne plus payer ni la RATP, ni la SNCF, en demandant plus de soutien de l'État.

Le troisième projet de budget rectifié pour 2020, voté ce mardi, prévoit néanmoins une enveloppe d'aides supplémentaire. 180 millions d'euros ajoutés aux 425 millions d'euros déjà prévus pour compenser les pertes d’Île-de-France Mobilités, soit une aide de 605 millions d'euros.