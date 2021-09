Suite à un accident de personne à la Plaine, le trafic est interrompu sur la ligne B du RER entre Aulnay-sous-Bois et Paris Nord ce mardi matin au moins jusqu'à 10h30.

Transports : la circulation du RER B est interrompue entre Aulnay-sous-Bois et Paris Nord

Pas RER B au moins jusqu'à 10h30 sur la ligne entre Aulnay-sous-Bois et Paris Nord

Attention, si vous devez prendre le RER B ce mardi matin. La ligne est fortement perturbée entre Aulnay-sous-Bois et Paris Nord suite à un accident de personne. Vers 8h30, sur son site, la SNCF indiquait que le trafic était interrompu jusqu'à 10h30. La circulation est aussi ralentie sur le reste de la ligne.

La circulation des trains est également interrompue dans les deux sens entre les gares de Paris Nord et Aulnay-sous-Bois sur la Ligne K.

La SNCF conseille de prendre le RER E

Pour se déplacer entre Paris et Aulnay-sous-Bois, la SNCF conseille d'emprunter la ligne E du RER (Magenta / Bondy / Chelles Gournay), et de prendre la ligne de Tram-trains T4 (Bondy / Aulnay sous Bois).

Des navettes ferroviaires sont mises en place entre les gares d'Aulnay-sous-Bois et Aéroport Charles de Gaulle 2, et entre Aulnay-sous-Bois et Mitry-Claye, avec desserte de toutes les gares intermédiaires.

Les voyageurs en provenance ou à destination des gares de La Courneuve Aubervilliers ou La Plaine Stade de France, sont invités à emprunter les lignes de Métro 7, 12 ou 13.

Attention si vous avez un avion à prendre à Roissy

La SNCF invite également les voyageurs à destination de la gare d'Aéroport Charles de Gaulle 2 à emprunter le Roissy Bus au départ d'Opéra.