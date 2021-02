Transports : la gare de l'Est fermée une partie du week-end

Aucun train ne partira ou n'arrivera de la gare de l'Est entre samedi 12h00 et dimanche 14h00 en raison d'importants travaux.

Le trafic interrompu ce week-end à gare de l'Est. Il n'y aura aucun train au départ ou à l'arrivée à partir de samedi 12h00 et jusqu'à dimanche 14h00. Et la gare sera totalement fermée de samedi 21h00 à dimanche 6h00 en raison de travaux de renouvellement des voies et des caténaires.

En conséquence, le trafic de la ligne P du Transilien est perturbé. Dès ce vendredi, le nombre de trains est réduit aux heures de pointe. Et à partir de samedi midi, aucun train de la ligne ne partirera ou n'arrivera à la gare de l'Est. Pour rejoindre Paris, les voyageurs sont invités à emprunter les correspondances avec le RER E (à Tournan, Gretz, Chelles ou Noisy-le-Sec).

Les TGV à destination de l'Est de la France sont au départ de la gare du Nord.