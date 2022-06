Transports : la grève se poursuit ce jeudi sur sur le RER A et les lignes J et L du Transilien

La journée s'annonce de nouveau difficile pour les voyageurs du réseau Saint-Lazare. La grève "inopinée" commencée hier se poursuit sur les lignes J et L du Transilien ainsi que sur la branche Cergy-Poissy du RER A. Le trafic est fortement perturbé prévient la SNCF.

Le trafic "restera fortement perturbé sur l'ensemble de la région de Paris Saint-Lazare jusqu'à la fin du service notamment ce soir pendant les heures de pointe", indique le compte Twitter de la Ligne J. La SNCF recommande aux voyageurs de ne se pas se rendre en gare "dans la mesure du possible". D'autant qu'il est difficile d'avoir des informations précises sur les trains qui circulent. "Du fait du caractère inopiné du mouvement, les médias digitaux ne peuvent être mis à jour".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Les conducteurs ont entamé cette grève surprise mercredi pour dénoncer leurs conditions de travail. Dans un communiqué, le syndicat Sud-Rail Paris Saint-Lazare pointe du doigt "l'impact de travaux intensifs sur le réseau et le déploiement d'un nouveau logiciel" qui ont de fortes conséquences sur "leurs conditions de travail et leurs vies personnelles". Et de donner comme exemple : "là où auparavant l'entreprise communiquait 21 jours en amont sur les modifications de journées de service pour cause de travaux, ce délai est tombé ces derniers mois à deux ou trois jours, voire la veiller pour le lendemain".